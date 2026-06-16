Tình trạng mờ mịt của Neymar

Chấn thương bắp chân chưa hồi phục hoàn toàn khiến Neymar nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt khi Brazil đối đầu Haiti ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026.

Tình trạng chấn thương của Neymar được giữ kín.

Neymar đang đứng trước nguy cơ bỏ lỡ thêm một trận tại World Cup 2026. Theo UOL và nhà báo Fred Caldeira của CazéTV, tiền đạo 34 tuổi gần như chắc chắn không thể ra sân trong cuộc đối đầu giữa Brazil và Haiti vào ngày 20/6.

Trong ngày 15/6, Neymar tiếp tục trải qua các cuộc kiểm tra y tế để đánh giá tình trạng bắp chân phải. Anh không tham gia buổi tập đầu tiên của tuyển Brazil trên sân mà chỉ tập hồi phục riêng cùng đội ngũ y tế.

Kế hoạch hiện tại của Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) là đưa Neymar trở lại tập luyện với bóng trong tuần này. Tuy nhiên, ban huấn luyện không muốn mạo hiểm với ngôi sao số một của đội tuyển nếu anh chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Nguồn tin từ CazéTV cho biết vẫn tồn tại khả năng Neymar được đăng ký thi đấu và vào sân ít phút nếu quá trình hồi phục diễn ra tích cực. Dù vậy, kịch bản này được đánh giá khó xảy ra khi CBF ưu tiên bảo vệ cầu thủ trong chặng đường dài của giải đấu.

Một chi tiết đáng chú ý là CBF cũng không có ý định công bố chính thức kết quả kiểm tra mới nhất của Neymar. Theo UOL, liên đoàn muốn giữ kín các thông tin y tế liên quan đến cầu thủ mang áo số 10, đồng thời tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến hồi phục.

Trong nội bộ tuyển Brazil, mối quan tâm không chỉ nằm ở chấn thương hiện tại mà còn là việc duy trì nền tảng thể lực và khối lượng cơ bắp cho Neymar sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu.

Sau trận hòa 1-1 trước Morocco ở ngày ra quân, Brazil mới có 1 điểm và đang đứng thứ ba bảng C. Scotland dẫn đầu với 3 điểm, còn Morocco xếp trên Brazil nhờ chỉ số fair-play tốt hơn.

Video cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc của tuyển Brazil cuối hiệp 1 Thủ môn Yassine Bounou có pha cứu thua xuất sắc sau cú sút ngẫu hứng của Paqueta ở phút 45+2 trong trận đấu giữa Brazil và Morocco tại bảng C World Cup 2026 vào sáng 14/6.