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Thể thao World Cup 2026

Tuyển Iran cầu cứu FIFA

  • Thứ ba, 16/6/2026 14:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tuyển Iran lên tiếng kêu gọi FIFA hỗ trợ khẩn cấp vì những khó khăn phát sinh trong quá trình tham dự World Cup 2026.

Taremi muốn FIFA nhanh chóng hỗ trợ tuyển Iran.

Sau trận 2-2 trước New Zealand ở lượt mở màn bảng G World Cup 2026, tuyển Iran đối mặt với những khó khăn ngoài sân cỏ. Đội trưởng Mehdi Taremi mong FIFA can thiệp sau khi toàn đội buộc phải rời Los Angeles ngay trong đêm (giờ địa phương), thay vì ở lại chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

Trong cuộc đối đầu diễn ra tại Los Angeles, Iran 2 lần bị dẫn trước nhưng kiên cường gỡ hòa để giành một điểm quý giá. Tuy nhiên, niềm vui sau trận đấu nhanh chóng bị lu mờ bởi lịch trình di chuyển dày đặc mà đội tuyển Tây Á phải thực hiện.

Theo Taremi, Iran dự kiến ở lại Los Angeles thêm một ngày để hồi phục trước khi trở về đại bản doanh tại Tijuana (Mexico). Thế nhưng kế hoạch bất ngờ thay đổi khi toàn đội bị giới chức yêu cầu rời thành phố ngay sau trận đấu.

"Đó thật sự là tình huống rất khó khăn với chúng tôi. Đáng lẽ toàn đội sẽ tập hồi phục vào sáng hôm sau rồi mới di chuyển. Thay vào đó, chúng tôi phải rời Los Angeles ngay lập tức. Điều này không tốt cho công tác chuẩn bị của đội và cũng không tốt cho chất lượng chuyên môn của World Cup", Taremi chia sẻ.

Tiền đạo 34 tuổi cho biết các cầu thủ và ban huấn luyện đang chịu áp lực lớn vì những thay đổi liên tục trong quá trình tham dự giải đấu. Anh kêu gọi FIFA có những hỗ trợ thiết thực hơn dành cho đội tuyển Iran trong thời gian tới.

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Iran gặp nhiều khó khăn trong quá trình thi đấu ở World Cup 2026.

Sau trận đấu, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng vào phòng thay đồ để gặp gỡ các cầu thủ Iran. Theo Taremi, người đứng đầu FIFA cam kết sẽ lắng nghe và hỗ trợ đội bóng giải quyết những khó khăn phát sinh.

HLV Amir Ghalenoei cũng bày tỏ sự không hài lòng với phán quyết thay đổi lịch trình. Nhà cầm quân này cho biết ban huấn luyện không nhận được lời giải thích rõ ràng về việc phải rời Los Angeles ngay trong đêm, dù kế hoạch ban đầu hoàn toàn khác.

Bất chấp gặp nhiều trở ngại ngoài chuyên môn, Iran còn nguyên cơ hội đi tiếp tại World Cup 2026. Sau trận hòa New Zealand, đại diện châu Á sẽ tiếp tục chạm trán Bỉ (22/6) trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với Ai Cập (27/6).

Iran quân bình tỷ số Pha chớp thời cơ của Ramin Rezaeian giúp đại diện Châu Á gỡ hòa 1-1 trong trận đấu với New Zealand tại bảng G World Cup 2026 sáng 16/6.

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Minh Nghi

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