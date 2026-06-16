Bóng đá châu Á viết nên lịch sử ở World Cup 2026

Với 2 chiến thắng và 4 trận hòa sau lượt trận đầu tiên, các đội tuyển châu Á tạo nên cột mốc chưa từng có trong lịch sử World Cup khi đồng loạt giữ thành tích bất bại.

Iran giúp bóng đá châu Á duy trì thành tích bất bại ở World Cup 2026.

Tính đến hết loạt trận mở màn sáng 16/6, cả 6 đội tuyển thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thi đấu đều giữ được thành tích bất bại, thiết lập cột mốc lịch sử mới cho bóng đá khu vực tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ở trận đấu thuộc bảng G, Iran liên tiếp bị New Zealand vượt lên dẫn trước nhưng vẫn kiên cường giành lại một điểm với tỷ số hòa 2-2. Ramin Rezaeian và Mohammad Mohebi là những người ghi bàn giúp Iran tránh khỏi thất bại trong ngày ra quân.

Kết quả đồng nghĩa có tới 6 đội tuyển châu Á hoàn thành lượt trận đầu tiên mà không phải nhận bất kỳ thất bại nào. Sau 6 trận đấu, các đại diện AFC giành được 2 chiến thắng và 4 trận hòa, thu về tổng cộng 10 điểm, đạt tỷ lệ bất bại 100%.

Trước đó, Hàn Quốc tạo dấu ấn mạnh mẽ khi ngược dòng đánh bại CH Czech 2-1. Australia tiếp tục khẳng định vị thế bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Nhật Bản cầm hòa Hà Lan với tỷ số 2-2 sau màn trình diễn đầy bản lĩnh.

Ở các trận đấu còn lại, Qatar chia điểm với Thụy Sĩ bằng trận hòa 1-1, còn Saudi Arabia xuất sắc cầm chân Uruguay cũng với tỷ số 1-1. Phần lớn đối thủ mà các đội tuyển châu Á đối mặt đều đến từ châu Âu hoặc Nam Mỹ và xếp hạng cao hơn trên bảng xếp hạng FIFA. Duy nhất Iran (23) xếp trên New Zealand (82).

Trong nhiều thập kỷ, bóng đá châu Á thường bị xem là "kẻ lót đường" tại World Cup. Các đại diện AFC thường gặp khó khăn ngay từ những trận mở màn và hiếm khi tạo được dấu ấn trước các cường quốc bóng đá.

Châu Á chưa biết thua ở World Cup 2026.

Tại World Cup 2022, dù có tới 6 đại diện tham dự, châu Á nhận 4 thất bại ngay ở lượt trận đầu tiên. Qatar thua Ecuador 0-2, Iran thảm bại 2-6 trước Anh, Australia thua Pháp 1-4. Chỉ có Saudi Arabia tạo nên địa chấn khi đánh bại Argentina.

Xa hơn nữa, tại World Cup 2018, Saudi Arabia từng thua đậm Nga 0-5 trong trận khai mạc. Còn ở World Cup 2014, không đội tuyển châu Á nào giành chiến thắng trong lượt trận đầu tiên và cuối cùng tất cả đều dừng bước ngay từ vòng bảng.

Bởi vậy, những gì diễn ra tại World Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ đơn thuần là những kết quả tích cực, màn trình diễn của các đội tuyển AFC cho thấy khoảng cách giữa bóng đá châu Á với các nền bóng đá hàng đầu thế giới dần được thu hẹp.

Dù hành trình phía trước còn rất dài, World Cup 2026 ghi nhận một cột mốc chưa từng có trong lịch sử. Đó là tín hiệu cho thấy bóng đá châu lục đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ và sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng hơn trên sân khấu thế giới.

Tại World Cup 2026, bóng đá châu Á có tới 9 đội tuyển tham dự giải. Ba đại diện còn lại chưa ra sân gồm Iraq gặp Na Uy (17/6), Jordan gặp Áo (17/6) và Uzbekistan gặp Colombia (18/6).

Video Saudi Arabia tiếp tục khiến Nam Mỹ ôm hận ở World Cup Sáng 16/6, Abdulelah Al-Amri ghi bàn giúp Saudi Arabia hòa Uruguay 1-1 ở bảng H World Cup 2026.