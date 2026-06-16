Trọng tài cắt đứt cơ hội ghi bàn của đội bóng châu Á

Sáng 16/6, trọng tài thổi còi mãn cuộc đúng lúc Saudi Arabia chuẩn bị thực hiện pha phản công nguy hiểm ở trận hòa 1-1 trước Uruguay và Saudi Arabia thuộc bảng H World Cup 2026.

Saudi Arabia chuẩn bị phản công thì trọng tài thổi hết giờ.

Tại Miami, Uruguay trải qua 90 phút đầy nhọc nhằn trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Đội bóng của HLV Marcelo Bielsa bị Saudi Arabia dẫn trước từ cuối hiệp một và chỉ tránh khỏi thất bại nhờ bàn gỡ muộn của Maxi Araujo ở phút 80.

Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất lại đến sau đó. Khi thời gian bù giờ gần kết thúc, Saudi Arabia cướp được bóng và tổ chức phản công với khoảng trống lớn phía trước. Dù vậy, trọng tài bất ngờ thổi còi kết thúc trận đấu, khiến các cầu thủ Saudi Arabia và người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng.

Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên bày tỏ sự khó hiểu trước quyết định này. Không ít ý kiến cho rằng Saudi Arabia hoàn toàn có cơ hội tạo ra pha bóng quyết định và giành chiến thắng nếu trận đấu được tiếp tục thêm vài giây.

Trước đó, đại diện châu Á chơi đầy quả cảm. Sau những phút đầu chịu sức ép, Saudi Arabia bất ngờ vượt lên ở phút 41. Thủ môn Fernando Muslera không thể bắt dính cú đánh đầu của Hassan Al Tambakti, tạo điều kiện để Abdulelah Al Amri ập vào đá bồi mở tỷ số.

Bàn thắng khiến Uruguay rơi vào thế bám đuổi. Dù sở hữu nhiều ngôi sao như Federico Valverde, Manuel Ugarte hay Darwin Nunez, đại diện Nam Mỹ gặp rất nhiều khó khăn trong khâu triển khai tấn công.

Trong bối cảnh bế tắc, Araujo lên tiếng đúng lúc. Phút 80, cầu thủ đang khoác áo Sporting Lisbon tung cú dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp, mang về bàn gỡ quý giá cho Uruguay.

Trận hòa khiến Uruguay chưa thể tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Với màn trình diễn thiếu thuyết phục này, thầy trò HLV Bielsa phải cải thiện đáng kể nếu muốn tránh một cú sốc khác ở những lượt trận tiếp theo.

Video Saudi Arabia tiếp tục khiến Nam Mỹ ôm hận ở World Cup Sáng 16/6, Abdulelah Al-Amri ghi bàn giúp Saudi Arabia hòa Uruguay 1-1 ở bảng H World Cup 2026.