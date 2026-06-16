Bỉ và Iran làm đảo lộn bảng G

Hai đội tuyển được đánh giá cao nhất bảng G cùng sảy chân ở lượt trận mở màn, khiến cuộc đua giành vé đi tiếp trở nên khó lường hơn dự kiến.

Bỉ và Iran cùng sảy chân, biến bảng G thành cuộc đua khó lường nhất World Cup 2026.

World Cup luôn có những bảng đấu mà mọi thứ dường như đã được sắp đặt từ trước. Trước khi bóng lăn ở bảng G, nhiều người tin đây là một trường hợp như vậy.

Bỉ được xem là ứng viên số một cho ngôi đầu bảng. Dù thế hệ vàng đã đi qua đỉnh cao, đội bóng này vẫn sở hữu những cái tên như Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku hay Thibaut Courtois. Iran được đánh giá là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé còn lại, nhờ vị thế của đội tuyển đứng thứ 20 trên bảng xếp hạng FIFA và kinh nghiệm nhiều lần góp mặt tại World Cup.

Ở chiều ngược lại, Ai Cập và New Zealand bị xếp vào nhóm yếu hơn. Một đội chưa từng thắng ở World Cup, đội còn lại thường được xem là đại diện "lót đường" mỗi khi xuất hiện ở sân chơi lớn.

Nhưng chỉ sau lượt trận đầu tiên, thứ bậc ấy gần như bị xóa nhòa.

Điều đáng chú ý không nằm ở việc Ai Cập cầm hòa Bỉ hay New Zealand kiếm được một điểm trước Iran. Điều đáng nói là chính Bỉ và Iran đã cho thấy họ không mạnh như những gì người ta từng nghĩ.

Hai ứng viên hàng đầu đều mất điểm trong ngày ra quân, xóa nhòa mọi thứ bậc ở bảng G.

Bỉ bước vào giải với kỳ vọng mở đầu thuận lợi trước Ai Cập. Thế nhưng thay vì thể hiện hình ảnh của một đội bóng cửa trên, đoàn quân của HLV Rudi Garcia lại chơi đầy chật vật. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không tạo ra cảm giác áp đảo. Trong phần lớn thời gian trận đấu, Ai Cập mới là đội thi đấu chủ động và nguy hiểm hơn.

Đó không phải câu chuyện của một ngày thi đấu dưới phong độ. Nó phản ánh thực tế rằng Bỉ hiện tại không còn sở hữu khoảng cách đẳng cấp đủ lớn để dễ dàng vượt qua những đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Thế hệ vàng từng đưa Bỉ lên vị trí số một FIFA đã dần khép lại. De Bruyne vẫn xuất sắc nhưng không còn ở đỉnh cao thể lực. Lukaku vẫn biết cách tạo khác biệt, nhưng việc đội bóng phải chờ tới khi anh vào sân mới tìm được bàn gỡ hòa là dấu hiệu đáng lo hơn đáng mừng.

Nếu Bỉ khiến người hâm mộ thất vọng thì Iran cũng không khá hơn.

Đại diện châu Á được xem là đội tuyển ổn định nhất khu vực trong nhiều năm qua. Họ thường xuyên góp mặt ở World Cup, sở hữu nhiều cầu thủ thi đấu tại châu Âu và nổi tiếng với lối chơi kỷ luật.

Khi Bỉ không thắng nổi Ai Cập và Iran bị New Zealand cầm hòa, bảng G không còn đội cửa trên.

Tuy nhiên, trước New Zealand, Iran hai lần bị dẫn trước và phải liên tục rượt đuổi tỷ số. Đó là điều ít ai nghĩ tới nếu nhìn vào khoảng cách 65 bậc trên bảng xếp hạng FIFA giữa hai đội.

Vấn đề của Iran không nằm ở kết quả hòa. Một trận hòa luôn có thể xảy ra ở World Cup. Điều đáng lo là cách họ bị đặt vào thế khó. Hàng thủ liên tục để lộ khoảng trống, còn khả năng kiểm soát trận đấu không tương xứng với vị thế của đội được đánh giá cao hơn.

Sau lượt trận đầu tiên, bảng G trở thành bảng đấu hiếm hoi mà cả bốn đội cùng có một điểm. Không còn đội dẫn đầu. Không còn đội bị bỏ lại phía sau.

Điều đó đồng nghĩa mọi tính toán trước giải đều phải làm lại từ đầu.

Bỉ vẫn là ứng viên sáng giá nhất. Iran vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp. Nhưng Ai Cập đã chứng minh họ đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với mọi đối thủ. New Zealand cũng cho thấy họ không đến Bắc Mỹ chỉ để góp mặt cho đủ số lượng.

Đôi khi, một bảng đấu trở nên hấp dẫn không phải vì những đội yếu tạo ra địa chấn, mà vì các đội mạnh không thể chứng minh mình vượt trội. Bảng G đang diễn ra theo cách đó.

Và nghịch lý lớn nhất sau lượt trận mở màn là chính Bỉ và Iran, hai đội được kỳ vọng mang lại trật tự cho bảng đấu, lại trở thành những người đầu tiên phá vỡ nó.