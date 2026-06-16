HLV Na Uy: 'Không chịu nổi cơn sốt thì về nhà'

Trước trận ra quân World Cup 2026, HLV Stale Solbakken gây tranh cãi khi tuyên bố sẽ cho học trò về nước nếu không chịu nổi một cơn sốt nhẹ.

Phát ngôn gây bão của HLV Stale Solbakken.

Sự việc bắt nguồn từ việc tiền đạo Jorgen Strand Larsen bị sốt và vắng mặt trong buổi tập cuối cùng của tuyển Na Uy trước trận gặp Iraq vào ngày 17/6. Chân sút của Crystal Palace được đội ngũ y tế theo dõi và khả năng vẫn đủ thể lực ra sân ở trận đấu diễn ra tại Boston (Mỹ).

Tuy nhiên, thay vì tỏ ra lo lắng hay bảo vệ học trò , HLV Solbakken lại có cách phản ứng khiến nhiều người bất ngờ. Ông cho hay: "Cậu ấy thức dậy với một cơn sốt nhẹ. Không có gì nghiêm trọng cả. Cả tuần qua cậu ấy gần như chẳng phải làm gì nhiều".

"Nếu còn không chịu nổi một cơn sốt như vậy thì chúng tôi sẽ cho cậu ấy về nhà. Chỉ cần uống thuốc hạ sốt là được. Tôi vẫn thường làm như thế với các con của mình", chiến lược gia 57 tuổi tuyên bố.

Dù mang tính hài hước, phát ngôn của Solbakken nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ trước ngày Na Uy trở lại sân khấu World Cup sau 28 năm chờ đợi.

HLV trưởng Na Uy cũng tỏ ra tự hào khi lần đầu đưa đội tuyển trở lại World Cup kể từ năm 1998. "Được dẫn dắt tuyển quốc gia luôn là vinh dự đặc biệt. Chúng tôi chờ cơ hội này suốt 28 năm. Toàn đội hiểu rõ kỳ vọng của người hâm mộ và muốn biến giải đấu thành trải nghiệm đáng nhớ", ông chia sẻ.

Với những ngôi sao như Martin Odegaard hay Erling Haaland, Na Uy được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại World Cup 2026 sau gần 3 thập kỷ vắng bóng. Sau trận gặp Iraq, Na Uy sẽ lần lượt chạm trán Senegal và Pháp ở bảng I.