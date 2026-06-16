Cầu thủ suýt bỏ lỡ cơn địa chấn ở World Cup 2026 vì nghĩ bị lừa đảo

Từng nghĩ lời triệu tập trên LinkedIn là trò lừa đảo, Roberto Lopes giờ trở thành một phần lịch sử sau khi giúp tuyển Cape Verde hòa Tây Ban Nha 0-0 tại World Cup 2026.

Roberto Lopes suýt bỏ lỡ cơ hội dự World Cup 2026.

Trong số những câu chuyện đặc biệt nhất tại World Cup 2026, hành trình của trung vệ Lopes chắc chắn thuộc dạng khó tin nhất. Ít ai ngờ cầu thủ vừa góp công giúp Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha từng suýt bỏ lỡ cơ hội khoác áo tuyển quốc gia vì nghĩ lời triệu tập là một trò lừa đảo.

Trước khi trở thành tuyển thủ Cape Verde, Lopes không sống hoàn toàn bằng bóng đá. Trung vệ 33 tuổi khi đó làm cố vấn cho vay thế chấp tại Ireland và chỉ thi đấu ở cấp độ bán chuyên. Cuộc sống của anh gắn liền với những hợp đồng tài chính hơn là sân khấu bóng đá đỉnh cao.

Bước ngoặt đến khi Liên đoàn Bóng đá Cape Verde bất ngờ liên hệ với Lopes qua LinkedIn để bày tỏ mong muốn triệu tập anh lên đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, thay vì vui mừng, cầu thủ sinh ra tại Ireland lại cho rằng đó là một tin nhắn giả mạo.

Lopes gần như phớt lờ lời mời bởi không thể tin một Liên đoàn Bóng đá quốc gia lại sử dụng mạng xã hội nghề nghiệp để tìm kiếm cầu thủ. Chỉ khi nhận thêm email và các cuộc liên lạc trực tiếp từ phía Cape Verde, anh mới nhận ra cơ hội đặc biệt này là hoàn toàn có thật.

Lopes (số 4) giúp Cape Verde tạo địa chấn trước Tây Ban Nha.

Quyết định phản hồi lời triệu tập thay đổi toàn bộ sự nghiệp của Lopes. Từ một cầu thủ bán chuyên với công việc văn phòng ổn định, anh dần trở thành nhân tố quan trọng nơi hàng thủ Cape Verde và góp mặt trong hành trình lịch sử đưa đội tuyển lần đầu tiên dự World Cup.

Tại World Cup 2026, Lopes tiếp tục ghi dấu ấn trong trận đấu đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá Cape Verde. Đội bóng châu Phi tạo địa chấn khi xuất sắc cầm chân Tây Ban Nha với tỷ số 0-0 ở bảng H đêm 15/6, bất chấp đối thủ là đương kim vô địch châu Âu và được đánh giá vượt trội về mọi mặt.

Trong ngày hàng thủ Cape Verde đứng vững trước sức ép nghẹt thở từ các ngôi sao Tây Ban Nha, Lopes là một trong những mắt xích quan trọng góp phần giữ sạch lưới.