Lý do thủ môn Vozinha bật khóc

Tỏa sáng rực rỡ trước Tây Ban Nha, nhưng thủ môn Vozinha bật khóc khi mẹ anh không thể đến Mỹ chứng kiến khoảnh khắc lịch sử.

Người hùng World Cup khóc vì mẹ vắng mặt.

Thủ môn kỳ cựu Vozinha trở thành người hùng của Cape Verde trong trận hòa gây chấn động 0-0 trước Tây Ban Nha ở ngày ra quân bảng H World Cup 2026 đêm 15/6. Tuy nhiên, niềm vui của Vozinha không trọn vẹn. Chia sẻ sau trận đấu, thủ thành kỳ cựu xúc động tiết lộ gia đình anh không thể sang Mỹ cổ vũ.

"Tôi khóc sau trận đấu. Khi còn nhỏ, tôi lớn lên cùng ông bà, nhưng họ qua đời vài năm trước và không thể chứng kiến ngày hôm nay. Mẹ tôi cũng không thể đến Mỹ vì những vấn đề liên quan đến visa và chi phí. Chúng tôi không kịp hoàn tất mọi thủ tục", Vozinha nghẹn ngào nói.

Dù vậy, anh khẳng định kỳ tích vừa qua là món quà dành cho toàn thể người dân Cape Verde. "Đây là lời cảm ơn gửi tới mọi người ở quê nhà. Chúng tôi làm việc rất chăm chỉ để có được khoảnh khắc này. Đây là ngày đáng tự hào của đất nước", thủ môn 40 tuổi chia sẻ.

Tại sân Mercedes-Benz, Cape Verde tạo nên bất ngờ lớn nhất từ đầu giải khi cầm chân nhà đương kim vô địch châu Âu. Đội bóng đến từ quốc đảo chỉ hơn nửa triệu dân đứng vững trước sức ép khổng lồ từ dàn sao Tây Ban Nha, trong đó dấu ấn lớn nhất thuộc về thủ môn Vozinha.

Ở tuổi 40, người gác đền của Chaves (Bồ Đào Nha) thực hiện tới 7 pha cứu thua, liên tục từ chối những cơ hội ngon ăn của đối thủ. Màn trình diễn xuất thần giúp anh giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận.

Ít ai biết rằng Vozinha chỉ bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp khi 25 tuổi. Từ một cầu thủ vô danh từng phiêu bạt qua Moldova, Slovakia và Cyprus, anh giờ trở thành biểu tượng của Cape Verde tại sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.