Mái tóc biến Nunez thành trò cười ở World Cup

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Được HLV Marcelo Bielsa xếp đá chính trên sân Hard Rock, tiền đạo 26 tuổi khiến người hâm mộ bất ngờ với diện mạo hoàn toàn mới.
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Nunez xuất hiện với kiểu tóc đen tết sát da đầu, khác hẳn mái tóc dài quen thuộc từng gắn liền với hình ảnh của anh suốt nhiều năm qua.
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Diện mạo mới của chân sút Uruguay nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều cổ động viên không giấu nổi sự ngạc nhiên, thậm chí để lại những bình luận hài hước về kiểu tóc của Nunez.
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Một tài khoản viết: "Trông như ai đó dùng bút dạ vẽ tóc lên đầu Nunez vậy". Người khác bình luận: "Chuyện gì đang xảy ra trên đầu anh ấy thế?". Trong khi đó, không ít người cho rằng kiểu tóc mới khiến tiền đạo Uruguay trở nên khá hài hước trên sân.
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Thực tế, đây không phải lần đầu Nunez thử nghiệm phong cách này. Anh từng xuất hiện với mái tóc tương tự trong lễ ăn mừng chức vô địch Premier League của Liverpool hồi tháng 5/2025. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân còn đáng lo hơn câu chuyện ngoại hình. Nunez tiếp tục thể hiện phong độ đáng thất vọng và chỉ thi đấu hết hiệp một trước khi bị thay ra.
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Trong 45 phút có mặt trên sân, tiền đạo 26 tuổi chỉ thực hiện 3 đường chuyền, chạm bóng 8 lần, không có cú sút trúng đích nào, không rê bóng thành công và thất bại trong cả 3 pha tranh chấp tay đôi. Màn trình diễn mờ nhạt nối dài chuỗi ngày khó khăn của Nunez. Mùa này, anh còn bị loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu tại Al Hilal sau khi Karim Benzema xuất hiện.
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Nunez là hình ảnh tiêu biểu cho ngày thi đấu khó khăn của Uruguay. Bốn năm trước tại Qatar, Saudi Arabia tạo nên cú sốc lớn trong lịch sử World Cup khi quật ngã Argentina. Đến World Cup 2026, "Chim ưng xanh" lại mở màn chiến dịch bằng trận hòa trước Uruguay.
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Kết quả hòa 1-1 phản ánh khá chính xác cục diện trận đấu. Uruguay vượt trội về thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng 67%, tung ra tới 28 cú sút, trong đó có 10 lần đưa bóng đi trúng đích. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ đạt 1,61, cao hơn đáng kể so với mức 0,99 của Saudi Arabia. Thế nhưng, hàng công vô duyên khiến đại diện Nam Mỹ không có được kết quả tốt nhất ngày ra quân.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.