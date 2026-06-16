Mái tóc biến Nunez thành trò cười ở World Cup

Một tài khoản viết: "Trông như ai đó dùng bút dạ vẽ tóc lên đầu Nunez vậy". Người khác bình luận: "Chuyện gì đang xảy ra trên đầu anh ấy thế?". Trong khi đó, không ít người cho rằng kiểu tóc mới khiến tiền đạo Uruguay trở nên khá hài hước trên sân.