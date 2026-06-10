Đội tuyển mang 300 kg cá đến World Cup 2026

Đội tuyển Na Uy cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước thềm World Cup 2026.

Tuyển Na Uy mang theo thực phẩm riêng cho kỳ World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Na Uy, đội ngũ hậu cần của ĐTQG quyết định mang theo khoảng 300 kg cá, 6.000 quả cam và 116 kg phô mai truyền thống. Đây đều là những thực phẩm quen thuộc trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày của các tuyển thủ, được lựa chọn nhằm đảm bảo các cầu thủ có thể tiếp tục sử dụng những món ăn đã gắn bó với họ từ nhỏ.

Ngoài ra, Liên đoàn Bóng đá Na Uy còn cử một đầu bếp nổi tiếng đi cùng đội tuyển. Người này sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị các bữa ăn mỗi ngày, bảo đảm thực đơn phù hợp với yêu cầu dinh dưỡng cũng như khẩu vị của từng cầu thủ trong thời gian tranh tài tại World Cup 2026.

Theo các chuyên gia thể thao của Na Uy, việc duy trì thói quen ăn uống quen thuộc có thể mang lại nhiều lợi ích về mặt tâm lý lẫn thể chất. Các cầu thủ sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong môi trường xa nhà, đồng thời hạn chế những rủi ro liên quan đến việc thay đổi chế độ dinh dưỡng đột ngột.

Đây không phải lần đầu tiên Na Uy áp dụng phương pháp này. Trước đó, quốc gia Bắc Âu từng nhiều lần vận chuyển thực phẩm nội địa đến các kỳ Olympic và những giải đấu quốc tế lớn nhằm hỗ trợ các vận động viên đạt hiệu suất thi đấu tối ưu.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho thấy tham vọng của Na Uy tại World Cup 2026. Ở giải đấu năm nay, đại diện châu Âu nằm chung bảng với Pháp, Senegal và Iraq. Erling Haaland cùng các đồng đội đang rất quyết tâm tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nhìn lại vua phá lưới các giải VĐQG hàng đầu Châu Âu Mbappe, Kane, Lautaro Martinez và cả Erling Haaland đều là có một mùa giải 2025/26 xuất sắc trong màu áo CLB. Đây là bước chạy đà hoàn hảo cho World Cup 2026 đang đến gần.