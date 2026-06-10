Tân binh Premier League nguy cơ bị trừng phạt

Hull City phải gấp rút bán cầu thủ trước ngày 1/7 để tránh nguy cơ vi phạm quy định tài chính ngay sau khi giành vé trở lại Premier League.

Hull City hoàn toàn có nguy cơ bị trừ điểm nếu không bán gấp cầu thủ.

Sau chiến thắng 1-0 trước Middlesbrough trong trận chung kết play-off Championship tại Wembley hôm 23/5, Hull City chính thức giành vé trở lại Premier League. Tuy nhiên, thay vì tập trung hoàn toàn vào kế hoạch tăng cường lực lượng cho mùa giải mới, "Những chú hổ" lại phải giải quyết bài toán cân bằng tài chính.

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận Hull City cần thu về khoảng 6 triệu bảng từ việc bán cầu thủ trước thời hạn 1/7 nhằm tránh vi phạm các quy định về công bằng tài chính (FFP) và quy tắc lợi nhuận, bền vững của Premier League.

Hè năm ngoái, đội chủ sân MKM từng bị áp lệnh cấm chi tiền mua cầu thủ, buộc họ phải dựa vào các bản hợp đồng tự do và mượn. Dù gặp nhiều khó khăn, HLV Sergej Jakirovic vẫn giúp Hull City tạo nên bất ngờ lớn khi cán đích ở vị trí thứ sáu Championship trước khi giành quyền thăng hạng.

Tiền đạo chủ lực Oli McBurnie là nhân tố nổi bật nhất với 18 bàn thắng trong mùa giải 2025/26, đặc biệt là pha lập công quyết định ở phút 95 trong trận chung kết play-off.

Tuy nhiên, thành công trên sân cỏ không thể che lấp những vấn đề tài chính tồn đọng. Chủ sở hữu Acun Ilicali thừa nhận Hull City chi tiêu vượt mức cho phép và hiện phải bán bớt tài sản để cân đối sổ sách.

"Chúng tôi chi tiêu quá tay và cần bán một số cầu thủ trước ngày 1/7. Tôi không nghĩ nhiệm vụ này quá dễ nhưng cũng không quá khó. Giờ đây chúng tôi là đội bóng Premier League nên giá trị cầu thủ tăng lên đáng kể, đó là lợi thế lớn", Ilicali chia sẻ.

Những án phạt từng giáng xuống Everton và Nottingham Forest vì vi phạm quy định tài chính là lời cảnh báo rõ ràng cho Hull City. Vì thế, tân binh Premier League sẽ phải hành động nhanh chóng nếu muốn tránh rắc rối trước mùa giải mới.