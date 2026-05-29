Đội thăng hạng Premier League gặp sự cố máy bay

Chuyến du lịch ăn mừng vé lên Premier League của Hull City bị gián đoạn khi chuyên cơ riêng gặp trục trặc, khiến cả đội mắc kẹt tại sân bay Manchester.

Các cầu thủ Hull City tươi cười trước giờ khởi hành.

Niềm vui thăng hạng Premier League của Hull City bất ngờ gặp trục trặc chỉ ít ngày sau trận play-off lịch sử tại Wembley hôm 23/5.

Theo truyền thông Anh, toàn bộ đội hình của Hull City không thể khởi hành tới Las Vegas như kế hoạch do chuyên cơ riêng gặp sự cố kỹ thuật.

Các cầu thủ từng xuất hiện đầy phấn khích trên đường băng sân bay Manchester để chụp ảnh trước chuyến đi ăn mừng do ông chủ Acun Ilicali tài trợ. Tuy nhiên, sau nhiều giờ chờ đợi trên máy bay, họ buộc phải rời chuyên cơ và nghỉ lại tại khách sạn gần sân bay.

Một cổ động viên có mặt tại khách sạn DoubleTree by Hilton cho biết các cầu thủ vẫn thân thiện với người hâm mộ, nhưng không giấu được sự thất vọng khi chuyến đi bị trì hoãn.

“Các cầu thủ vẫn cười nói và chụp ảnh cùng người hâm mộ, nhưng ai cũng thấy họ không vui. Họ đã ở trên đường băng nhiều giờ trước khi được thông báo có vấn đề với chuyến bay”, người này chia sẻ.

Theo lời kể, một số cầu thủ thậm chí lo ngại sẽ bỏ lỡ bữa tiệc hồ bơi đặt trước tại Las Vegas. Trong lúc chờ đợi, những phương án thay thế như bay từ Liverpool hay chuyển hướng sang Ibiza cũng được nhắc đến trong các cuộc trò chuyện.

Chuyến du lịch đặc biệt này là phần thưởng mà ông chủ Acun Ilicali dành cho toàn đội sau khi Hull City giành quyền trở lại Premier League. Ở trận chung kết play-off Championship, tiền đạo Oli McBurnie ghi bàn quyết định ở những phút cuối giúp đội bóng đánh bại Middlesbrough và hoàn tất giấc mơ thăng hạng.

Hiện chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân khiến chuyến bay bị hoãn, dù các nguồn tin cho rằng sự cố có thể liên quan đến kỹ thuật máy bay hoặc vấn đề điều phối không lưu tại sân bay Manchester.

