Cựu sao Premier League sụp đổ vì bê bối tình dục

Tiền đạo Rafa Mir ra tòa tại Valencia với cáo buộc tấn công tình dục và gây thương tích cho một phụ nữ trẻ, trong vụ án gây chấn động bóng đá Tây Ban Nha.

Rafa Mir dính cáo buộc nghiêm trọng về tấn công tình dục.

Phiên xét xử Rafa Mir bắt đầu tại Tòa án tỉnh Valencia ngày 28/5, đánh dấu một trong những vụ việc gây tranh cãi lớn nhất bóng đá Tây Ban Nha thời gian gần đây. Văn phòng Công tố đề nghị mức án 10 năm rưỡi tù giam đối với cựu tiền đạo Wolves, hiện thuộc biên chế Elche.

Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra vào đêm 31/8/2024. Rafa Mir cùng người bạn Pablo Jara gặp hai phụ nữ tại một hộp đêm ở Valencia trước khi tất cả di chuyển về nhà riêng của cầu thủ này ở thị trấn Betera.

Công tố cho rằng Rafa Mir ban đầu có quan hệ đồng thuận với một trong hai cô gái. Tuy nhiên sau đó, cầu thủ người Tây Ban Nha bị cáo buộc có hành vi tấn công tình dục với người còn lại tại khu vực hồ bơi và trong nhà tắm, bất chấp sự phản kháng của nạn nhân.

Văn phòng Công tố còn cáo buộc Mir gây thương tích tinh thần và thể chất cho cô gái 21 tuổi. Ngoài án tù, công tố yêu cầu cấm anh tiếp cận hoặc liên lạc với nạn nhân trong 10 năm, đồng thời bồi thường 64.000 euro.

Pablo Jara, người xuất hiện cùng Mir trong đêm xảy ra vụ việc, cũng bị xét xử với cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ 25 tuổi tại hồ bơi. Công tố đề nghị mức án 3 năm tù dành cho Jara.

Nếu bị kết án, đây sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp của cựu sao Wolves.

Theo hồ sơ vụ án, một trong hai cô gái đã gọi cha tới đón sau khi xảy ra sự việc. Cảnh sát địa phương và lực lượng an ninh khu dân cư cũng có mặt tại hiện trường ngay sau đó.

Sau khi được trả tự do, Rafa Mir liên tục phủ nhận mọi cáo buộc và yêu cầu tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội. Luật sư của tiền đạo này khẳng định mọi quan hệ đều có sự đồng thuận và cho rằng phiên tòa sẽ chứng minh cáo buộc là vô căn cứ.

Vụ án tạo ra làn sóng tranh luận lớn tại Tây Ban Nha về trách nhiệm của các cầu thủ chuyên nghiệp ngoài sân cỏ.

Rafa Mir, trưởng thành từ lò đào tạo Valencia và từng khoác áo Sevilla lẫn Wolverhampton, đối mặt nguy cơ sự nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu bị kết tội.

