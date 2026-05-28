Đề nghị tăng lương gây sốc ở Premier League

Fulham sẵn sàng tăng lương gấp đôi cho HLV Marco Silva trước sự quan tâm từ Benfica.

Marco Silva là ứng viên sáng giá thay Jose Mourinho ở Benfica. Ảnh: Reuters.

Theo The Sun, đội chủ sân Craven Cottage sẵn sàng trao cho HLV Silva bản hợp đồng trị giá 8 triệu bảng mỗi năm nhằm thuyết phục ông tiếp tục gắn bó với CLB.

Đề nghị mới này đồng nghĩa mức lương của HLV người Bồ Đào Nha sẽ tăng gấp đôi so với hiện tại. Đáng chú ý, con số Fulham đưa ra còn cao hơn đáng kể mức đãi ngộ mà Benfica sẵn sàng chi trả để đưa ông trở lại quê nhà thay thế Jose Mourinho.

Nếu chấp nhận gia hạn với Fulham, Silva sẽ trở thành một trong những HLV hưởng lương cao nhất Premier League. Theo các nguồn tin, mức thu nhập của nhà cầm quân 48 tuổi sẽ ngang bằng Unai Emery, người vừa giúp Aston Villa giành chức vô địch Europa League. Thậm chí, ông còn vượt qua cả Arne Slot của Liverpool và Eddie Howe bên phía Newcastle về thu nhập hàng năm.

Silva tạo tầm ảnh hưởng lớn ở Fulham. Ảnh: Reuters.

Hiện tại, chỉ có Roberto De Zerbi và Mikel Arteta được cho là nhận mức lương cao hơn Silva tại Premier League. De Zerbi vừa ký hợp đồng trị giá 12 triệu bảng mỗi năm với Tottenham Hotspur FC, trong khi Arteta đang hưởng khoảng 10 triệu bảng mỗi mùa tại Arsenal FC và có thể tiếp tục được tăng lương sau chức vô địch Premier League.

Tương lai của HLV Silva tại Fulham vẫn là dấu hỏi lớn sau khi mùa giải 2025/26 khép lại. Một số nguồn tin tại Bồ Đào Nha khẳng định ông đã đồng ý dẫn dắt Benfica, trong bối cảnh Mourinho được cho là sắp chuyển sang dẫn dắt Real Madrid.

Tuy nhiên, báo chí Anh cho biết Fulham và HLV Silva sẽ có cuộc gặp quan trọng trong tuần này để thảo luận về khả năng gắn bó lâu dài.

HLV Silva là người gốc Lisbon và chưa làm việc tại quê nhà kể từ khi rời Sporting CP vào năm 2015. Kể từ khi tiếp quản Fulham năm 2021, ông giúp đội ổn định vị thế tại Premier League và trở thành HLV có thời gian tại vị lâu thứ hai giải đấu, chỉ sau Arteta.

