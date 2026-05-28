Premier League bội thu tiền thưởng

Bóng đá Anh trải qua mùa giải châu Âu bội thu cả về danh hiệu lẫn tài chính, khi các đại diện Premier League liên tiếp làm nên chuyện ở 3 đấu trường lớn của UEFA.

Rạng sáng 28/5, Crystal Palace gây tiếng vang lớn với chức vô địch Conference League. Trước đó, Aston Villa cũng đăng quang Europa League. Giờ đây, sự chú ý đổ dồn về Arsenal trước chung kết Champions League với PSG để hoàn tất mùa giải châu Âu đáng nhớ cho Premier League.

Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, các giải đấu UEFA hiện tạo ra nguồn doanh thu khổng lồ cho các CLB tham dự, đặc biệt là Champions League. Theo số liệu tài chính mới nhất, tổng quỹ thưởng Champions League lên tới 3,317 tỷ euro, bỏ xa Europa League và Conference League.

Một đội bóng chỉ cần giành vé dự vòng phân hạng Champions League sẽ nhận ngay 18,62 triệu euro. Nếu vô địch với thành tích hoàn hảo, số tiền thưởng có thể vượt mốc 85 triệu euro, chưa bao gồm doanh thu thương mại và bản quyền truyền hình.

Europa League cũng mang lại khoản thu đáng kể. Với chức vô địch, Aston Villa có thể thu về tối đa khoảng 32,5 triệu euro. Trong khi đó, Crystal Palace cũng hưởng lợi lớn từ chiến tích Conference League với tổng tiền thưởng cho nhà vô địch chạm mốc khoảng 18,4 triệu euro.

Sự chênh lệch doanh thu giữa 3 cúp châu Âu cho thấy Champions League vẫn là mỏ vàng của bóng đá hiện đại. Tuy nhiên, việc các đội bóng Anh thành công ở mọi cấp độ đang chứng minh chiều sâu đáng sợ của Premier League.

Palace lần đầu bước lên đỉnh châu Âu, Villa tiếp tục hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Unai Emery, còn Arsenal vẫn mang theo kỳ vọng tạo thêm cú hích lớn cho bóng đá Anh.