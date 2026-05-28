Cuộc đua game casual nóng lên với giải thưởng triệu USD

Nền tảng gaming Web3 Flick phối hợp cùng Krafton tổ chức “Casual Game Challenge”, sân chơi phát triển game casual với tổng quỹ thưởng lên tới 5 triệu USD.

Krafton vốn là cái tên quen thuộc trong ngành esports và gaming toàn cầu nhờ thành công của PUBG.

Flick và Krafton vừa công bố chương trình “Casual Game Challenge”, cuộc thi hướng tới cộng đồng phát triển game casual toàn cầu. Theo thông tin từ poster giới thiệu, tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên tới 5 triệu USD , tương đương hơn 5 tỷ won Hàn Quốc.

Sự kiện tập trung vào các nhà phát triển game di động và casual game, nhóm đang trở thành một trong những mảng phát triển nhanh nhất của ngành công nghiệp game toàn cầu. Thay vì ưu tiên các dự án AAA quy mô lớn, cuộc thi hướng đến những sản phẩm có gameplay đơn giản, dễ tiếp cận và giàu khả năng mở rộng cộng đồng người chơi.

Theo thông báo, thời gian đăng ký kéo dài từ ngày 20/5/2026 đến 16/6/2026. Kết quả vòng chung kết dự kiến được công bố trong tháng 7. Các đội tham gia sẽ cạnh tranh ở nhiều hạng mục liên quan tới ý tưởng gameplay, khả năng thương mại hóa và tiềm năng phát triển dài hạn.

Bên cạnh tiền thưởng, chương trình còn mang đến cơ hội gọi vốn và hỗ trợ phát hành sản phẩm. Poster giới thiệu cho thấy các dự án đạt thành tích cao có thể nhận thêm khoản publishing grant trị giá hàng chục nghìn USD. Đây được xem là điểm đáng chú ý khi thị trường game casual hiện cạnh tranh rất lớn, trong khi nhiều studio indie gặp khó khăn về nguồn vốn và khâu phát hành.

Krafton vốn là cái tên quen thuộc trong ngành esports và gaming toàn cầu nhờ thành công của PUBG. Việc hợp tác với Flick cho thấy xu hướng mở rộng sang hệ sinh thái game casual và Web3 đang được nhiều nhà phát hành lớn quan tâm trong giai đoạn 2026.

Trong vài năm gần đây, dòng game casual ghi nhận lượng người chơi tăng mạnh nhờ tính giải trí nhanh, dễ tiếp cận trên thiết bị di động và khả năng lan truyền tốt trên mạng xã hội. Đây cũng là phân khúc thu hút nhiều startup game mới tại châu Á.