Học theo công thức PSG, Carrick trao vai trò mới cho Mainoo

Lấy cảm hứng từ bộ 3 tiền vệ PSG, Michael Carrick chuẩn bị trao cho Kobbie Mainoo vai trò hoàn toàn mới tại Manchester United mùa tới.

Sau khi được bổ nhiệm làm thuyền trưởng "Quỷ đỏ", Carrick bắt tay vào công cuộc xây dựng đội bóng cho mùa giải 2026/27. MU sẽ chinh chiến trên 4 đấu trường gồm Premier League, Champions League, FA Cup và League Cup. Do đó, đội bóng phải nâng cấp cả về chiều sâu lẫn chất lượng đội hình.

Theo truyền thông Anh, Carrick không chỉ tập trung vào chuyển nhượng mà còn muốn thay đổi hoàn toàn cách vận hành lối chơi. Nhà cầm quân 44 tuổi đặc biệt ấn tượng với bộ 3 tiền vệ Fabian Ruiz, Joao Neves và Vitinha. Đây là những cầu thủ đóng vai trò then chốt trong hành trình chinh phục Champions League của PSG.

Lấy cảm hứng từ mô hình của đội bóng Pháp, Carrick muốn xây dựng một tuyến giữa giàu khả năng kiểm soát bóng và tạo áp lực liên tục. Trong kế hoạch đó, Mainoo sẽ được trao một vai trò mới giàu tính tấn công hơn.

Chiến lược gia người Anh muốn khuyến khích Mainoo thường xuyên xâm nhập vòng cấm đối phương, thực hiện các pha chạy chỗ phía sau hàng thủ thay vì chỉ tập trung vào nhiệm vụ thu hồi bóng và luân chuyển bóng như trước. Mục tiêu là biến tuyển thủ Anh thành một tiền vệ toàn diện, có thể tạo ảnh hưởng ở cả hai đầu sân.

Sự xuất hiện của tiền vệ phòng ngự Ederson từ Atalanta mở ra cơ hội cho Mainoo phát triển. Với khả năng đánh chặn và hỗ trợ phòng ngự của ngôi sao người Brazil, Mainoo sẽ có thêm không gian để phát huy các phẩm chất sáng tạo và tấn công.

Với niềm tin từ HLV Carrick cùng một vai trò giàu đất diễn hơn, Mainoo có thể trở thành mắt xích quan trọng trong tham vọng đưa Manchester United trở lại đỉnh cao bóng đá châu Âu.