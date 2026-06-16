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Thể thao World Cup 2026

Mbappe làm dậy sóng tuyển Pháp

  • Thứ ba, 16/6/2026 17:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Những lùm xùm liên quan đến Kylian Mbappe khiến tuyển Pháp hứng chịu không ít áp lực trước trận mở màn World Cup 2026 gặp Senegal vào ngày 17/6.

Mbappe được cho là gây rạn nứt nội bộ tuyển Pháp.

Tiền đạo 27 tuổi là niềm hy vọng số một của tuyển Pháp trên hành trình chinh phục cúp vàng thế giới. Hai kỳ World Cup gần nhất, Mbappe đều đóng vai trò đầu tàu giúp đội bóng áo lam tiến vào chung kết.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của Mbappe không suôn sẻ. Dù ghi tới 42 bàn cho Real Madrid mùa vừa qua, anh vẫn bị chỉ trích do đội bóng Hoàng gia trắng tay trên mọi đấu trường. Phong độ của chân sút này gây lo ngại khi anh trải qua 3 trận liên tiếp không ghi bàn trong màu áo đội tuyển.

Bên cạnh đó, truyền thông Pháp liên tục đề cập đến những rạn nứt nội bộ xuất phát từ Mbappe. Cựu sao PSG được cho là có mâu thuẫn với Ousmane Dembele. Anh bị đương kim Quả bóng vàng nhắc nhở về khả năng hỗ trợ phòng ngự.

Một đoạn video trong đường hầm trước trận giao hữu thua Bờ Biển Ngà 1-2 hôm 5/6 cũng gây chú ý khi N'Golo Kante bắt tay toàn bộ đồng đội nhưng không tương tác với Mbappe. Nhiều nguồn tin cho rằng mâu thuẫn bắt nguồn từ tranh cãi liên quan đến chiếc băng đội trưởng.

Dù vậy, HLV Didier Deschamps vẫn hoàn toàn tin tưởng học trò cưng. Niềm tin ấy có cơ sở khi Mbappe chỉ cách kỷ lục ghi bàn mọi thời của Pháp đúng 2 pha lập công. Anh cũng đứng trước cơ hội trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Pháp mở màn chiến dịch World Cup 2026 bằng cuộc chạm trán Senegal trước khi lần lượt gặp Iraq (23/6) và Na Uy (27/6) ở bảng I. Trong tay Deschamps là hàng công cực mạnh với Mbappe, Dembele, Michael Olise, Rayan Cherki hay Bradley Barcola.

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Minh Nghi

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    Dembele len tieng bao ve Mbappe hinh anh

    Dembele lên tiếng bảo vệ Mbappe

    04:26 15/6/2026 04:26 15/6/2026

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    Ousmane Dembele cho rằng Kylian Mbappe đang phải hứng chịu quá nhiều chỉ trích không công bằng, đồng thời khẳng định người đồng đội vẫn là thủ lĩnh quan trọng của tuyển Pháp.

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