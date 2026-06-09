Kante phớt lờ, không bắt tay Mbappe

World Cup 2026 còn chưa khởi tranh nhưng tuyển Pháp sớm trở thành tâm điểm tranh cãi liên quan đến Kylian Mbappe và N'Golo Kante.

Kante và Mbappe phớt lờ nhau.

Sự việc xuất phát từ đoạn video được ghi lại trong đường hầm sân vận động trước trận giao hữu Pháp thua Bờ Biển Ngà 1-2 hôm 5/6. Trong lúc các cầu thủ dự bị tiến ra khu vực băng ghế kỹ thuật, Kante lần lượt chào hỏi nhiều đồng đội.

Tuy nhiên, khi đi ngang qua Mbappe, tiền vệ kỳ cựu không có bất kỳ cử chỉ giao tiếp nào với đội trưởng tuyển Pháp. Về phần mình, Mbappe cũng không phản ứng hay chủ động bắt chuyện với người đồng đội.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem trên toàn thế giới và tạo ra nhiều suy đoán về mối quan hệ giữa 2 tuyển thủ. Không ít người cho rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy sự căng thẳng trong nội bộ "Les Bleus" ngay trước thềm World Cup.

Những đồn đoán càng có cơ sở khi người nhớ lại sự cố liên quan đến chiếc băng đội trưởng hồi tháng 3. Trong trận giao hữu với Colombia, Mbappe được tung vào sân từ băng ghế dự bị và được cho là yêu cầu Rayan Cherki chuyển lời tới Kante để nhận lại băng thủ quân.

Kante lập tức tháo băng đội trưởng và trao lại cho Mbappe. Dù đó là việc hoàn toàn phù hợp với vai trò đội trưởng chính thức của tiền đạo đang khoác áo Real Madrid, tình huống vẫn tạo nên nhiều tranh cãi.

Một bộ phận người hâm mộ cho rằng Mbappe ngày càng có ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ tuyển Pháp và cần thể hiện sự tinh tế hơn trong cách ứng xử với các đàn anh.

Vụ vụ việc một lần nữa cho thấy mọi hành động của Mbappe đều bị soi xét đặc biệt. Trong vai trò đội trưởng tuyển Pháp, ngôi sao 27 tuổi không chỉ gánh vác trách nhiệm chuyên môn mà còn phải đối mặt với áp lực từ hình ảnh và cách thể hiện vai trò thủ lĩnh trước công chúng.