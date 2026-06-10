Mbappe gây tranh cãi

Kylian Mbappe tạo nên cuộc tranh luận khi tự đưa mình vào top 5 huyền thoại World Cup, xếp trên tiền bối Michel Platini.

Mbappe xếp mình trong Top 5 huyền thoại World Cup.

Kylian Mbappe đang tập trung cho World Cup 2026 cùng tuyển Pháp, nhưng một thử thách nhỏ trên mạng xã hội lại khiến tiền đạo của Real Madrid trở thành tâm điểm chú ý.

Trong đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, Mbappe được yêu cầu xây dựng bảng xếp hạng sáu huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử World Cup. Danh sách mà anh đưa ra nhanh chóng tạo nên nhiều tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ.

Không bất ngờ khi Pele được Mbappe chọn ở vị trí số một. Tiền đạo người Pháp nhắc đến ba chức vô địch World Cup của huyền thoại Brazil vào các năm 1958, 1962 và 1970 như lý do giúp ông đứng trên phần còn lại.

Lionel Messi xếp thứ hai trong bảng xếp hạng của Mbappe. Nhà vô địch World Cup 2022 được tiền đạo tuyển Pháp lựa chọn gần như ngay lập tức. Đứng sau Messi là Diego Maradona, người đưa Argentina lên ngôi vô địch thế giới năm 1986 bằng một trong những màn trình diễn cá nhân hay nhất lịch sử giải đấu.

Vị trí thứ tư thuộc về Zinedine Zidane, huyền thoại của bóng đá Pháp và là người dẫn dắt "Les Bleus" vô địch World Cup 1998 trên sân nhà.

Điều gây chú ý nhất nằm ở hai vị trí cuối cùng. Mbappe tự điền tên mình vào hạng năm, đồng nghĩa xếp trên Michel Platini, một trong những tượng đài lớn nhất lịch sử bóng đá Pháp.

Bảng xếp hạng của Mbappe gồm: Pele, Messi, Maradona, Zidane, Mbappe và Platini.

Dù gây tranh cãi, lựa chọn này cũng phản ánh sự tự tin vào vị thế mà Mbappe đã xây dựng trong màu áo tuyển Pháp. Ở tuổi 27, anh đã sở hữu một chức vô địch World Cup năm 2018, một ngôi á quân năm 2022 cùng 12 bàn thắng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Những cầu thủ đáng chú ý nhất World Cup 2026 Danh sách 10 cái tên được mong chờ nhất tại World Cup 2026 do ESPN đăng tải hôm 9/6 đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều về tiêu chí đánh giá.