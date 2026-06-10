Trận khai mạc World Cup đáng ra cần 2 cựu cầu thủ MU đến giải cứu

Chỉ còn tính bằng giờ nữa, World Cup 2026 sẽ khai mạc bằng trận Mexico gặp Nam Phi. Nhưng câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu người hâm mộ háo hức chờ đợi trận đấu vào 2h ngày 12/6?

Chicharito vẫn là cầu thủ Mexico được nhắc đến ngày nay nhờ khoác áo MU.

Trong thời đại mà bóng đá được phát sóng quanh năm và người xem có vô số lựa chọn giải trí khác nhau, một trận khai mạc thiếu vắng các siêu sao nổi tiếng có lẽ không còn đủ sức tạo nên sự mong ngóng như những kỳ World Cup trong quá khứ.

Người hâm mộ ngày nay cần xem thần tượng thi đấu

Đã có thời người hâm mộ bóng đá lựa chọn đội bóng để yêu mến chỉ vì cái tên của quốc gia đó. Tại Việt Nam những năm 1980 và 1990, không ít người yêu Liên Xô, Tây Đức hay Italy đơn giản vì những cảm tình đặc biệt dành cho đất nước ấy. Sau đó, tình yêu mới lan sang các cầu thủ khoác áo đội tuyển.

Nhưng bóng đá hiện đại thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận của người hâm mộ. Ngày nay, phần lớn khán giả đến với một đội tuyển thông qua các ngôi sao trong đội hình. Argentina sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn thế giới không chỉ vì họ là đương kim vô địch thế giới, mà còn bởi đó là đội tuyển của Lionel Messi. Bồ Đào Nha cũng được hàng triệu người theo dõi nhờ sự hiện diện của Cristiano Ronaldo.

Khi Messi không còn khoác áo Argentina hay Ronaldo chính thức giã từ Bồ Đào Nha, nhiều người hâm mộ sẽ chuyển sự chú ý sang những thần tượng mới. Thực tế này không khác gì việc PSG từng chứng kiến lượng người theo dõi tăng vọt khi Messi gia nhập đội bóng. Nhưng sau khi siêu sao người Argentina ra đi, sức hút toàn cầu của đội bóng nước Pháp cũng giảm đáng kể.

Bởi vậy, khi nhìn vào trận khai mạc World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi, người ta khó tìm thấy một cái tên đủ sức khiến khán giả trung lập phải thức đêm theo dõi. Mexico hay Nam Phi vốn là những đội bóng kém thu hút, chưa bao giờ là ứng viên vô địch. Đã vậy, cả hai cùng không sở hữu những biểu tượng toàn cầu có khả năng kéo khán giả đến trước màn hình.

Chicharito thời còn khoác áo MU.

Chẳng ai muốn xem 2 đội bóng nhạt nhẽo

Nếu trận Mexico gặp Nam Phi diễn ra cách đây 20 hay 30 năm, có lẽ câu chuyện sẽ khác. Ngày ấy, World Cup là một lễ hội thực sự. Bóng đá quốc tế không xuất hiện dày đặc như hiện nay. Các giải vô địch quốc gia châu Âu rất khó tiếp cận với khán giả Việt Nam. Vì thế, cứ bốn năm một lần, World Cup trở thành sự kiện không thể bỏ lỡ.

Người hâm mộ sẵn sàng thức trắng đêm chỉ để xem bất kỳ trận đấu nào, bất kể hai đội tuyển đó là ai. Nhưng hiện tại, bóng đá đã phủ kín lịch giải trí quanh năm.

Từ Premier League, Champions League, La Liga, Bundesliga cho đến các giải đấu ở Saudi Arabia hay MLS, khán giả có thể xem những trận đấu đỉnh cao gần như mỗi ngày. Chưa kể các nền tảng trực tuyến, phim ảnh, mạng xã hội hay trò chơi điện tử đang cạnh tranh khốc liệt để giành lấy thời gian của người xem.

Chính vì vậy, người hâm mộ ngày nay không còn thói quen "có trận là xem" như trước. Họ chọn trận để xem. Ngay cả với chung kết Europa League hay Conference League, người hâm mộ còn ngại xem thì trận Mexico gặp Nam Phi (xa lạ chẳng khác gì xem Pachuca gặp Orlando Pirates tại Cúp CLB thế giới) có gì đáng chú ý.

Nếu hỏi ngẫu nhiên 100 người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam, có lẽ hơn 90 người không thể kể tên nổi một cầu thủ hiện thi đấu cho Mexico hoặc Nam Phi. Cầu thủ Mexico nổi tiếng nhất mà nhiều người còn nhớ là Javier Hernandez, cựu tiền đạo Manchester United. Nhưng "Chicharito" đã rời đội tuyển từ lâu và gần như biến mất khỏi các sân khấu lớn.

Tương tự, khi nhắc đến Nam Phi, cái tên quen thuộc nhất với nhiều cổ động viên lâu năm có lẽ vẫn là Quinton Fortune, người từng khoác áo Manchester United hồi đầu thế kỷ này.

Điều đó cho thấy mức độ xa lạ của hai đội tuyển đối với khán giả trung lập, bao gồm người Việt Nam. Vì vậy, rất khó để kỳ vọng hàng triệu người sẽ hào hứng thức đến 2h chỉ để theo dõi một trận đấu mà họ không có cảm xúc đặc biệt với bất kỳ đội nào.

Có lẽ đây cũng là hệ quả từ quyết định của FIFA trong hơn 20 năm qua khi luôn ưu tiên đội chủ nhà đá trận khai mạc. Công thức này giúp tôn vinh nước đăng cai nhưng không phải lúc nào cũng tạo ra trận đấu hấp dẫn nhất.

Nếu muốn hâm nóng bầu không khí cho cuộc đối đầu giữa Mexico và Nam Phi, có lẽ ban tổ chức nên nghĩ đến những màn trình diễn mang tính biểu tượng hơn để níu kéo sự chú ý của lớp khán giả xưa. Thậm chí, như một cách nói vui, nếu mời Javier Hernandez và Quinton Fortune xuất hiện để thực hiện nghi thức giao bóng danh dự, có khi người hâm mộ còn cảm thấy háo hức hơn.

Bởi suy cho cùng, trong thời đại bóng đá ngập tràn quanh năm, thứ kéo khán giả đến với màn hình không chỉ là cái tên của giải đấu. Đó còn là những gương mặt quen thuộc, những biểu tượng và những câu chuyện khiến họ cảm thấy mình có lý do để quan tâm. Và đáng tiếc, trận khai mạc World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi lại đang thiếu đi điều quan trọng nhất ấy.