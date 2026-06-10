Ra mắt truyện tranh về chức vô địch World Cup của Messi

Cuốn truyện tranh "Lionel Messi: Đỉnh cao World Cup" tái hiện hành trình đăng quang tại World Cup 2022 của siêu sao người Argentina qua góc nhìn giàu hình ảnh và kiến thức bóng đá.

Cuốn sách tập trung vào hành trình chinh phục World Cup 2022 của Lionel Messi cùng tuyển Argentina.

Nhân dịp World Cup 2026, bình luận viên Bá Phú giới thiệu tới độc giả Việt Nam cuốn sách Lionel Messi: Đỉnh cao World Cup, tác phẩm mở đầu cho series truyện tranh Những trận đấu vĩ đại nhất.

Cuốn sách tập trung vào hành trình chinh phục World Cup 2022 của Lionel Messi cùng tuyển Argentina. Tâm điểm là trận chung kết giàu cảm xúc với tuyển Pháp, nơi Messi và Kylian Mbappe tạo nên một trong những màn so tài đáng nhớ nhất lịch sử giải đấu.

Bên cạnh việc tái hiện trận đấu tại Qatar, tác phẩm còn đưa độc giả trở lại những cột mốc quan trọng trong lịch sử World Cup. Qua đó, người đọc có cơ hội tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của giải đấu lớn nhất hành tinh, cũng như những nhân vật góp phần tạo nên sức hút của sân chơi này.

Theo giới thiệu từ nhà phát hành, cuốn sách không chỉ kể câu chuyện về Messi. Tác phẩm còn mở rộng góc nhìn sang các huyền thoại như Diego Maradona hay những ngôi sao đương đại như Mbappe, giúp độc giả hiểu rõ hơn về vị thế đặc biệt của World Cup trong lịch sử thể thao thế giới.

Điểm nhấn của Lionel Messi: Đỉnh cao World Cup nằm ở hình thức truyện tranh màu. Các sự kiện lịch sử được kể lại bằng ngôn ngữ trực quan, phù hợp với độc giả trẻ nhưng vẫn đảm bảo lượng thông tin phong phú dành cho những người yêu bóng đá.

Tác phẩm do Chris Barish thực hiện nội dung và Nate Sweitzer minh họa. Sách được phát hành bởi Hữu Tín, do Nhà xuất bản Thế Giới ấn hành.

Theo School Library Journal, đây là tác phẩm "giàu chất liệu lịch sử thế giới và tri thức bóng đá", đồng thời là khởi đầu đầy hứa hẹn cho một series khai thác những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của thể thao thế giới.

Sách gồm 130 trang, in màu, bìa cứng, kích thước 14 x 20,5 cm và đi kèm bộ sticker dành cho độc giả. Đây là một trong những đầu sách thể thao đáng chú ý được giới thiệu tới độc giả Việt Nam trong dịp World Cup 2026.