Mbappe rực sáng tại World Cup

Rạng sáng 17/6, tiền đạo sinh năm 1998 ghi hai bàn giúp Pháp đánh bại Senegal 3-1 ở bảng I.

Chiến thắng này không chỉ giúp "Les Bleus" nối dài phong độ ấn tượng với 10 lần ca khúc khải hoàn trong 12 trận đấu quốc tế gần nhất, mà còn chứng kiến Kylian Mbappe đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của đội tuyển Pháp (58 bàn).

Bước vào trận đấu, đoàn quân của HLV Didier Deschamps nhanh chóng thể hiện sức mạnh của một ứng cử viên vô địch. Pháp kiểm soát thế trận, đẩy Senegal lùi sâu về phần sân nhà trong phần lớn thời gian hiệp một. Tuy nhiên, hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đại diện châu Phi khiến dàn sao đắt giá bên phía "Les Bleus" gặp nhiều khó khăn. Trong 45 phút đầu tiên, chỉ số bàn thắng kỳ vọng của nhà đương kim á quân thế giới chỉ là 0.02.

Tuyển Pháp lột xác trong hiệp hai.



Dù bị ép sân, Senegal mới là đội tạo ra những tình huống nguy hiểm hơn. Nicolas Jackson khiến hàng thủ Pháp thót tim khi vượt qua Dayot Upamecano trước khi cú dứt điểm của anh đưa bóng chạm cột dọc. Cuối hiệp một, Sadio Mane kiến tạo cơ hội tuyệt vời cho Ismaila Sarr, nhưng tiền đạo này lại bỏ lỡ đáng tiếc khi sút bóng vọt xà từ cự ly gần.

Sau giờ nghỉ, Pháp trở lại với diện mạo hoàn toàn khác. Sức ép liên tục giúp họ tìm được bàn mở tỷ số khi Desire Doue tung cú sút chân trái hiểm hóc. Sau đó, Michael Olise và Kylian Mbappe liên tiếp gây sức ép lên khung thành Edouard Mendy.

Cuối cùng, Mbappe cũng lên tiếng với pha dứt điểm chính xác sau đường chuyền tinh tế của Olise, qua đó san bằng kỷ lục 57 bàn thắng của Olivier Giroud cho đội tuyển Pháp. Đây cũng là cột mốc giúp anh trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử "Les Bleus".

Senegal vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, nhưng Bradley Barcola đã giúp Pháp tạo khoảng cách an toàn bằng pha tâng bóng kỹ thuật ở cuối trận. Dù Ibrahim Mbaye ghi bàn cho Senegal, Mbappe một lần nữa khẳng định đẳng cấp với cú sút từ khoảng cách 30 m, ấn định chiến thắng 3-1 và cũng giúp anh vượt qua thành tích của Giroud.