Người hay nhất tuyển Pháp không phải Mbappe

Kylian Mbappe toả sáng với hai bàn thắng, nhưng danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận giữa Pháp và Senegal lại thuộc về một ngôi sao khác: Michael Olise.

Olise là cầu thủ được FIFA vinh danh hay nhất trận. Ảnh: Reuters.

Tuyển Pháp có màn khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026 khi đánh bại Senegal 3-1 ở lượt trận mở màn bảng I trên sân MetLife (New Jersey) rạng sáng 17/6. Dù Kylian Mbappe trở thành tâm điểm với cú đúp bàn thắng, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) lại đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ.

Họ không trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận cho Mbappe. Thay vào đó, Michael Olise mới là người được vinh danh. Olise để lại dấu ấn đậm nét với pha kiến tạo ở phút 66, khi thực hiện đường chuyền sắc như dao cạo, xuyên qua hàng thủ Senegal để Mbappe băng xuống ghi bàn.

Ngoài khoảnh khắc quyết định đó, tiền vệ 24 tuổi còn dẫn đầu trận về chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA 0,95), tạo nhiều cơ hội nguy hiểm nhất (2), có nhiều đường chuyền quyết định nhất (4) và thực hiện 25 đường chuyền chính xác ở khu vực 1/3 sân cuối cùng của đối phương.

Trở lại với Mbappe, với 2 bàn trong trận đấu này, Mbappe nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên con số 14, qua đó trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử tuyển Pháp ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Anh cũng chỉ còn kém người đứng đầu Miroslav Klose (Đức) 2 bàn và đứng trước cơ hội trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu ngay tại kỳ World Cup 2026.

Không chỉ vậy, ngôi sao của tuyển Pháp còn chạm cột mốc 58 bàn cho đội tuyển quốc gia, vượt qua Olivier Giroud (57 bàn) để độc chiếm vị trí số một trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử "Les Bleus".

Chiến thắng 3-1 giúp Pháp tạm thời dẫn đầu bảng I với 3 điểm. Trong khi đó, Mbappe tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi vừa phá hàng loạt kỷ lục cá nhân, vừa tiến gần hơn tới cột mốc huyền thoại của Miroslav Klose.

Di chuyển khôn ngoan, Mbappe mở tỷ số cho tuyển Pháp Pha dứt điểm hiểm hóc của sao Real Madrid giúp Pháp vươn lên dẫn 1-0 trước Senegal ở trận ra quân sáng 17/6.