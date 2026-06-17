Mbappe đập tan mọi hoài nghi ngày ra quân World Cup 2026

Cú đúp vào lưới Senegal giúp Kylian Mbappe trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi người hâm mộ đồng loạt ca ngợi ngôi sao tuyển Pháp sau trận ra quân World Cup 2026.

Ngày ra quân ấn tượng của tuyển Pháp. Ảnh: Reuters.

Trước Senegal, Pháp trải qua hiệp một không quá thuyết phục. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Didier Deschamps thi đấu bùng nổ sau giờ nghỉ với sự tỏa sáng của Mbappe. Tiền đạo mang áo số 10 ghi hai bàn thắng, góp công lớn vào chiến thắng 3-1 của "Les Bleus" trong trận mở màn bảng I.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bình luận ca ngợi màn trình diễn của đội trưởng tuyển Pháp. Nhiều người cho rằng Mbappe một lần nữa chứng minh vì sao anh luôn biết cách tỏa sáng ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

“Một trận đấu xuất sắc của Mbappe. Cậu ấy đơn giản vẫn là ông vua của World Cup”, một tài khoản bình luận trên X. Ý kiến này nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng tình khi chân sút của Real Madrid tiếp tục nối dài thành tích ghi bàn ấn tượng tại các kỳ World Cup.

Mbappe đập tan mọi chỉ trích nhắm vào anh. Ảnh: Reuters.

Không ít người hâm mộ cũng dành lời khen cho tập thể Pháp sau màn trình diễn giàu bản lĩnh. Dù gặp nhiều khó khăn trước Senegal trong hiệp một, đại diện châu Âu vẫn biết cách tăng tốc đúng thời điểm để giành chiến thắng.

“Pháp vẫn có một cái chất riêng mà nhiều đội khác không thể có được”, tài khoản Emmanuel@fr chia sẻ trên Reddit.

Trong khi đó, những tranh luận xoay quanh Mbappe thời gian qua cũng tạm lắng xuống sau trận đấu này. Trước World Cup, ngôi sao 27 tuổi nhận không ít chỉ trích liên quan đến phong độ và vai trò thủ lĩnh.

“Mbappe đã đập tan mọi hoài nghi, chỉ trích bằng màn trình diễn thượng hạng này”, một người hâm mộ viết trên X. Sau trận đấu, ngôi sao của Real Madrid chính thức trở thành cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất lịch sử tuyển Pháp với 58 pha lập công.

Bên cạnh sự tỏa sáng của Mbappe, nhiều ý kiến đánh giá cao chiều sâu đội hình và chất lượng nhân sự mà Deschamps đang sở hữu là tuyển Pháp ''đáng sợ'' nhất nhiều năm qua. Chiến thắng trước Senegal giúp Pháp gửi lời cảnh báo sớm tới các ứng viên vô địch khác. Quan trọng hơn, Mbappe cho thấy anh vẫn là đầu tàu trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng World Cup lần thứ hai trong sự nghiệp.

World Cup 2026: Đội tuyển Pháp và hành trình tìm lại ngôi vương đã mất Không quá khi nói Pháp là đội sở hữu thành tích tốt nhất tại những kỳ World Cup gần đây. Mùa hè 2026, họ được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch.