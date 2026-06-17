Bi kịch của Lamouchi tại World Cup 2026

Sabri Lamouchi trở thành HLV đầu tiên mất việc tại World Cup 2026 sau khi cuộc khủng hoảng nội bộ ở tuyển Tunisia bùng phát ngay giữa giải đấu.

Chỉ cách đây vài tháng, Sabri Lamouchi vẫn được xem là niềm hy vọng mới của bóng đá Tunisia. Cựu tuyển thủ Pháp nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển quốc gia vào tháng 1 với mục tiêu đưa đại diện Bắc Phi vượt qua vòng bảng World Cup 2026.

Nhưng mọi thứ kết thúc nhanh hơn nhiều so với dự kiến. Thất bại 1-5 trước Thụy Điển ở lượt trận thứ hai bảng F không chỉ khiến Tunisia đối mặt nguy cơ bị loại sớm mà còn đẩy đội tuyển vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ đầu giải. Chỉ ít giờ sau trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Tunisia quyết định sa thải Lamouchi, khép lại nhiệm kỳ kéo dài vỏn vẹn 5 tháng.

Tuy nhiên, kết quả trên sân chỉ là phần nổi của tảng băng. Theo nhiều nguồn tin từ châu Phi và châu Âu, bầu không khí trong nội bộ Tunisia đã trở nên căng thẳng từ trước trận gặp Thụy Điển. Sau thất bại nặng nề, những mâu thuẫn âm ỉ bùng phát thành một cuộc khủng hoảng toàn diện.

Nhiều báo cáo cho biết có tới 8 tuyển thủ trụ cột từng đe dọa rời đội tuyển giữa World Cup nếu liên đoàn bổ nhiệm một HLV nội địa thay thế Lamouchi. Nhóm cầu thủ này được cho là lo ngại các nhà cầm quân trong nước khó duy trì sự độc lập về chuyên môn và dễ chịu tác động từ giới chức bóng đá Tunisia.

Sabri Lamouchi trở thành HLV đầu tiên mất việc tại World Cup 2026 sau thất bại 1-5 trước Thụy Điển và cuộc khủng hoảng nội bộ bùng phát trong tuyển Tunisia.

Nguy cơ phòng thay đồ đổ vỡ khiến liên đoàn buộc phải hành động khẩn cấp. Trong lúc Lamouchi vẫn còn tại vị, các cuộc đàm phán với Herve Renard đã được xúc tiến. Thậm chí, nhiều nguồn tin khẳng định thỏa thuận với chiến lược gia người Pháp được hoàn tất trước khi quyết định sa thải chính thức được công bố.

Sự xuất hiện của Renard nhanh chóng giúp dập tắt nguy cơ tẩy chay từ các cầu thủ và mang lại sự ổn định tạm thời cho đội tuyển. Nếu với Tunisia, đó là một giải pháp cứu nguy, thì với Lamouchi, đây lại là đoạn kết đầy cay đắng.

Những ngày cuối cùng của ông tại đại bản doanh đội tuyển diễn ra trong bầu không khí nặng nề. Truyền thông địa phương còn tiết lộ một vụ xô xát xảy ra tại khách sạn của đội tuyển sau trận thua Thụy Điển. Con trai của Lamouchi bị nhắc đến trong một số cáo buộc liên quan, dù cựu HLV này đã bác bỏ hoàn toàn các thông tin về sự can thiệp của người thân vào công việc đội tuyển.

Giữa lúc gần như bị cô lập, Lamouchi vẫn nhận được sự động viên từ một người bạn cũ. Andre-Pierre Gignac, cựu tiền đạo tuyển Pháp và ngôi sao lâu năm của Tigres, trực tiếp tới khách sạn của Tunisia để gặp mặt người đồng hương.

Cuộc khủng hoảng trong phòng thay đồ Tunisia bùng phát sau trận thua Thụy Điển và cuốn phăng chiếc ghế của Sabri Lamouchi.

Theo truyền thông Mexico, Gignac không chỉ an ủi Lamouchi mà còn đề nghị ông ở lại nhà riêng trong thời gian giải quyết thủ tục rời đội tuyển. Đó được xem là một trong số ít những khoảnh khắc ấm áp giữa cơn bão đang bao trùm vị HLV người Pháp.

Trong khi Lamouchi chuẩn bị rời World Cup theo cách không ai mong muốn, Tunisia vẫn còn cơ hội cứu vãn chiến dịch của mình. Herve Renard sẽ ra mắt ở trận gặp Nhật Bản ngày 21/6, thời điểm đội bóng Bắc Phi đang đứng cuối bảng F sau hai lượt trận.

World Cup 2026 vẫn tiếp tục với Tunisia. Nhưng với Lamouchi, giải đấu đã khép lại giữa những tranh cãi, áp lực và một cuộc khủng hoảng mà ông không thể kiểm soát. Từ người được kỳ vọng vực dậy đội tuyển, ông trở thành nạn nhân đầu tiên của World Cup 2026.