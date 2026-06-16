HLV đầu tiên bị sa thải ở World Cup 2026

Thất bại nặng nề trước Thụy Điển sáng 15/6 khiến Sabri Lamouchi trở thành HLV đầu tiên mất việc tại World Cup 2026.

HLV Lamouchi mất việc chỉ sau một trận ở World Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá Tunisia quyết định sa thải HLV Sabri Lamouchi chỉ sau một trận tại World Cup 2026, khép lại nhiệm kỳ ngắn ngủi của nhà cầm quân người Pháp. Quyết định này được đưa ra không lâu sau thất bại 1-5 trước Thụy Điển ở lượt trận mở màn bảng F. Trên sân Monterrey, Tunisia hoàn toàn lép vế trước đại diện Bắc Âu và nhận một trong những trận thua đậm nhất kể từ đầu giải.

Trong thông báo chính thức, Liên đoàn Bóng đá Tunisia xác nhận đã hoàn tất thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Lamouchi. Mondher Kebaier được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền để dẫn dắt đội tuyển trong phần còn lại của World Cup 2026. Liên đoàn cũng xúc tiến thủ tục để HLV đội Olympic Anis Boujelbane gia nhập ban huấn luyện.

Kết quả trước Thụy Điển nối dài chuỗi phong độ đáng thất vọng của "Đại bàng Carthage". Trước khi bước vào World Cup, Tunisia từng thua Bỉ tới 0-5 ở trận giao hữu cuối cùng. Tính riêng hai trận gần nhất, đội tuyển Bắc Phi đã để lọt lưới 10 bàn.

Lamouchi chỉ mới tiếp quản đội tuyển hồi đầu năm sau khi Sami Trabelsi rời ghế nóng. Tuy nhiên, ông chỉ cầm quân tổng cộng 5 trận. Chiến thắng duy nhất đến trước Haiti, trong khi Tunisia không thể đánh bại Canada, Áo, Bỉ và Thụy Điển.

Màn trình diễn bạc nhược trước Thụy Điển khiến làn sóng chỉ trích bùng nổ trên mạng xã hội. Nhiều CĐV cho rằng vấn đề của đội tuyển không chỉ nằm ở chiến thuật, nhưng đồng thời đặt dấu hỏi lớn về năng lực của Lamouchi.

Tunisia hiện rơi vào tình thế khó khăn tại bảng F. Đội bóng châu Phi buộc phải cải thiện phong độ ngay lập tức nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Trận đấu tiếp theo của họ sẽ diễn ra vào ngày 20/6 gặp Nhật Bản, đối thủ vừa gây ấn tượng khi cầm hòa Hà Lan 2-2 ở trận ra quân.

Video Tunisia rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trước Thụy Điển Bàn thắng của Omar Rekik giúp đội bóng Châu Phi nhen nhóm cơ hội rượt đuổi Thụy Điển trong trận ra quân bảng F World Cup 2026 sáng 15/6.