Cựu HLV Nam Định 'chữa cháy' tại World Cup

Liên đoàn Bóng đá Tunisia chính thức bổ nhiệm ông Herve Renard nhằm cứu vãn chiến dịch World Cup 2026 sau thảm bại trước Thuỵ Điển và bê bối nội bộ dưới thời Sabri Lamouchi.

Ông Herve Renard được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng Tunisia.

Ông Renard là cái tên giàu kinh nghiệm ở các giải đấu lớn. Nhà cầm quân người Pháp từng gây tiếng vang khi dẫn dắt Saudi Arabia đánh bại Argentina tại World Cup 2022, trước khi tiếp quản tuyển nữ Pháp ở World Cup 2023. Kể từ khi chia tay Saudi Arabia vào tháng 4, ông chưa nhận công việc mới.

Thử thách chờ đợi chiến lược gia 57 tuổi tại Tunisia được đánh giá không hề đơn giản. Đội bóng Bắc Phi đang trải qua giai đoạn bất ổn cả về chuyên môn lẫn nội bộ. Thất bại 1-5 trước Thụy Điển hôm 15/6 không chỉ phơi bày những hạn chế về năng lực thi đấu mà còn đẩy cuộc khủng hoảng trong phòng thay đồ lên cao.

Theo nhiều nguồn tin, một vụ xô xát đã xảy ra tại khách sạn của tuyển Tunisia sau trận đấu. Con trai của cựu HLV Sabri Lamouchi được cho là có liên quan đến sự việc. Dù Lamouchi phủ nhận các cáo buộc về sự can thiệp của người thân vào công việc đội tuyển, những lùm xùm này khiến nhiệm kỳ chỉ kéo dài 5 trận của ông kể từ tháng 1 phải khép lại sớm.

Renard sẽ bắt tay ngay vào công việc tại Mỹ để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Nhật Bản vào ngày 21/6. Tunisia hiện đứng cuối bảng F, nơi còn có sự góp mặt của Hà Lan, Nhật Bản và Thụy Điển.

Liên đoàn Bóng đá Tunisia cho biết tương lai của Renard sẽ phụ thuộc vào thành tích của đội tuyển tại World Cup 2026. Các cuộc đàm phán về một hợp đồng dài hạn chỉ được tiến hành sau khi giải đấu kết thúc.