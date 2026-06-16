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Thể thao World Cup 2026

Cựu HLV Nam Định dẫn dắt đội World Cup 2026?

  • Thứ ba, 16/6/2026 09:07 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Herve Renard được cho là sắp trở thành thuyền trưởng mới của Tunisia ở World Cup 2026.

Ông Herve Renard sẽ tiếp quản ghế nóng Tunisia.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Romain Molina, Liên đoàn Bóng đá Tunisia (FTF) đạt được những bước tiến quan trọng trong quá trình đàm phán với Renard. Nếu không có biến động bất ngờ vào phút chót, nhà cầm quân người Pháp sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng của đội tuyển quốc gia nước này.

Nguồn tin cho biết FTF xem việc bổ nhiệm Renard là một phần trong kế hoạch tái thiết toàn diện nhằm nâng tầm đội tuyển Tunisia sau kết quả thua Thụy Điển 1-5 ở trận ra quân World Cup 2026. Với kinh nghiệm dày dạn, Renard được kỳ vọng sẽ mang đến diện mạo mới cho đội bóng Bắc Phi.

Chiến lược gia 57 tuổi mới chia tay tuyển Saudi Arabia hồi tháng 4 sau chuỗi trận không như mong đợi. Đó là lần thứ hai ông dẫn dắt đội tuyển Tây Á, sau nhiệm kỳ đầu kéo dài từ năm 2019 đến 2023.

Dù kết thúc không trọn vẹn tại Saudi Arabia, Renard vẫn được đánh giá là một trong những HLV giàu kinh nghiệm nhất bóng đá châu Phi. Ông tạo dựng tên tuổi khi giúp Zambia vô địch CAN 2012 và tiếp tục đưa Bờ Biển Ngà lên ngôi tại CAN 2015. Thành tích giúp Renard trở thành HLV đầu tiên vô địch Cúp bóng đá châu Phi cùng 2 đội tuyển khác nhau.

Đối với người hâm mộ Việt Nam, Renard không phải cái tên xa lạ. Trước khi gây tiếng vang trên đấu trường quốc tế, ông từng có quãng thời gian dẫn dắt Nam Định vào năm 2004. Dù không gặt hái nhiều thành công tại V.League, đó vẫn là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình sự nghiệp của nhà cầm quân người Pháp.

Tunisia sẽ có hai trận quyết định gặp Nhật Bản (21/6) và Hà Lan (26/6) ở bảng F để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.

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Minh Nghi

World Cup 2026 Tuyển Tunisia World Cup 2026

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