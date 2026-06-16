Lấy cả thú nhồi bông của tuyển Anh, hai tên trộm trả giá đắt

Hai nghi phạm bị cáo buộc đánh cắp lô trang thiết bị của tuyển Anh tại World Cup 2026 đối mặt mức án nhiều năm tù sau khi phần lớn tang vật được cảnh sát thu hồi.

Chân dung ban đầu của Mustafa Salik (trái) và Erfan Kamal.

Vụ mất trộm gây xôn xao trong nội bộ tuyển Anh tại World Cup 2026 đã có bước tiến mới khi giới chức Mỹ chính thức truy tố hai nghi phạm liên quan đến vụ đánh cắp lô trang thiết bị trị giá khoảng 18.000 USD của đội bóng xứ sở sương mù.

Theo Daily Mail, Mustafa Salik và Erfan Kamal, được cho là có nguồn gốc Afghanistan, bị buộc tội tiếp nhận tài sản bị đánh cắp. Nếu bị kết án, cả hai có thể đối mặt mức án tối đa 7 năm tù giam.

Vụ việc xảy ra khi lô hàng của tuyển Anh được vận chuyển từ West Palm Beach (Florida) đến đại bản doanh của đội tại Swope Soccer Village, bang Missouri. Chỉ một ngày trước buổi tập đầu tiên ở Kansas City, bộ phận hậu cần phát hiện phần lớn đồ đạc trên một xe tải đã biến mất.

Danh sách tài sản bị lấy đi gồm nhiều vật dụng phục vụ thi đấu và sinh hoạt của đội tuyển như giày bóng đá, găng tay thủ môn, áo đấu có chữ ký cầu thủ, đồ tập, loa JBL, bộ Lego mô hình giày Nike Air và cả hai linh vật sư tử nhồi bông.

Chi tiết khiến dư luận chú ý nhất là việc những kẻ trộm không bỏ qua cả các món đồ lưu niệm mang tính biểu tượng của đội tuyển Anh. Nguồn tin cho biết tại hiện trường, chỉ còn lại một quả bóng World Cup và một chú sư tử nhồi bông bị bỏ lại bên đường.

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Cảnh sát Kansas City nhanh chóng vào cuộc. Nhiều xe tuần tra được điều động và phần lớn tang vật sau đó đã được thu hồi. Thủ môn Dean Henderson xác nhận các cầu thủ đã lấy lại đồ đạc bị mất.

"Tôi nghĩ mình cũng mất một ít đồ. Nhưng mọi thứ đã được trả lại, nên không còn vấn đề gì nữa. Leo cũng được giải cứu, chú sư tử ấy luôn đồng hành cùng chúng tôi", Henderson chia sẻ.

Thị trưởng Kansas City Quinton Lucas đánh giá cao nỗ lực của lực lượng chức năng trong việc phá án và khẳng định mọi hành vi phạm pháp nhằm vào các đội tuyển tham dự World Cup sẽ bị xử lý nghiêm.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh tuyển Anh đang chuẩn bị cho trận ra quân gặp Croatia vào ngày 18/6. Dù không gây ảnh hưởng lớn đến công tác chuyên môn, vụ trộm vẫn trở thành một trong những câu chuyện bên lề đáng chú ý nhất của World Cup 2026 những ngày qua.

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