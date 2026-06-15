Rộ tin HLV đầu tiên bị sa thải ở World Cup 2026

Truyền thông Tunisia đưa tin HLV Sabri Lamouchi bị sa thải sau thất bại 1-5 của đội nhà trước Thụy Điển tại bảng F World Cup 2026 sáng 15/6.

Rộ tin HLV bị sa thải. Ảnh: Reuters.

Theo nhiều nguồn tin từ Tunisia, Liên đoàn Bóng đá nước này nhận được đề nghị tổ chức một cuộc họp khẩn từ các thành viên trong ban điều hành. Một trong những nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận là tương lai của HLV Lamouchi, người đang chịu áp lực rất lớn sau màn trình diễn thất vọng của đội tuyển.

Kết quả thua đậm trước Thụy Điển gây sốc cho người hâm mộ Tunisia bởi đội bóng Bắc Phi từng thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng ở vòng loại World Cup 2026. Trong suốt chiến dịch vòng loại, Tunisia duy trì thành tích bất bại và chỉ để thủng lưới đúng một bàn thắng, trở thành một trong những hàng thủ chắc chắn nhất khu vực.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi chóng mặt khi bước vào giai đoạn chuẩn bị và thi đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước khi World Cup khởi tranh, Tunisia nhận thất bại đậm 0-5 trước Bỉ trong trận giao hữu cuối cùng. Ở trận mở màn vòng bảng, đội bóng này tiếp tục hứng chịu cơn ác mộng khi để Thụy Điển ghi tới 5 bàn thắng.

Chỉ trong hai trận gần nhất, Tunisia phải vào lưới nhặt bóng tới 10 lần, con số tương phản hoàn toàn với thành tích phòng ngự xuất sắc ở vòng loại. Sự sa sút khó hiểu này khiến giới chuyên môn và người hâm mộ đặt dấu hỏi lớn về công tác chuẩn bị và chiến thuật của ban huấn luyện.

Dù phía Liên đoàn Bóng đá Tunisia chưa có thông báo chính thức, rõ ràng tương lai của HLV Lamouchi đang lung lay dữ dội.

Video Thụy Điển nâng tỷ số lên 3-1 Tiền đạo của Arsenal tận dụng cơ hội tái lập cách biệt 2 bàn cho Thụy Điển trước Tunisia trong trận ra quân sáng 15/6.