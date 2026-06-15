FIFA điều tra trọng tài VAR

Trước trận đấu giữa Đức và Curacao tại bảng E World Cup 2026 rạng sáng 15/6, một tình huống gây tranh cãi liên quan đến tổ VAR đã bất ngờ thu hút sự chú ý từ dư luận.

Trọng tài VAR bị điều tra.

Trọng tài VAR người Australia, Shaun Evans, đã có một hành động gây bàn tán. Khi ống kính truyền hình lia đến vị trí làm việc của ông Evans, trọng tài này đã thực hiện một cử chỉ tay gây nhiều tranh luận. Trong đoạn hình ảnh được phát trực tiếp trước giờ bóng lăn, ông Evans nhìn thẳng vào máy quay và thực hiện dấu hiệu “OK” bằng ngón tay cái và ngón trỏ.

Đây vốn là cử chỉ phổ biến được sử dụng để thể hiện sự đồng tình hoặc ngụ ý rằng mọi thứ đều ổn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, biểu tượng này cũng từng bị một số tổ chức và chuyên gia cảnh báo có thể bị các nhóm cực đoan lợi dụng với những ý nghĩa khác.

Sự việc nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. FIFA được cho đã tiến hành xem xét đoạn video, thậm chí mở cuộc điều tra, nhằm làm rõ mục đích thực sự của hành động này.

Trước đó, tại Olympic Paris 2024, một người xuất hiện phía sau các vận động viên cũng từng bị phát hiện thực hiện cử chỉ tương tự và sau đó bị thu hồi thẻ tác nghiệp. Tuy nhiên, các tổ chức chống phân biệt đối xử cho rằng cần thận trọng khi đánh giá những trường hợp như vậy, bởi phần lớn việc sử dụng dấu hiệu “OK” hiện nay vẫn mang ý nghĩa tích cực và hoàn toàn không liên quan đến các thông điệp thù ghét.

Về mặt chuyên môn, tổ VAR hoàn thành nhiệm vụ ở trận đấu giữa Đức và Curacao. Với thực lực vượt trội, đại diện châu Âu có thắng lợi đậm nhất từ đầu World Cup 2026 đến nay (thắng 7-1).

Video tuyển Đức mở tỷ số tại World Cup 2026 Felix Nmecha giúp Đức vươn lên dẫn trước Curacao với tỷ số 1-0 trong trận đấu thuộc bảng E World Cup 2026 rạng sáng 15/6.