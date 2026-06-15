Sự cố bất ngờ đe dọa tuyển Bồ Đào Nha

Công tác chuẩn bị của đội tuyển Bồ Đào Nha cho World Cup 2026 vừa bị gián đoạn nghiêm trọng do thời tiết cực đoan tại Palm Beach, Florida.

Đội tuyển Bồ Đào Nha phải hủy buổi tập vì cơn bão lớn.

Theo kế hoạch, đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez sẽ có buổi tập quan trọng tại Công viên Gardens North County nhằm chuẩn bị cho trận mở màn gặp CHDC Congo. Tuy nhiên, một cơn giông lớn kèm mưa nặng hạt buộc ban tổ chức phải đình chỉ các hoạt động truyền thông và hủy bỏ hoàn toàn buổi tập ngoài trời.

Tình hình trở nên khẩn cấp khi các phóng viên được yêu cầu rời khỏi hiện trường để đảm bảo an toàn chỉ chưa đầy một giờ trước buổi phỏng vấn của tiền vệ Matheus Nunes. Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) xác nhận đội tuyển phải di chuyển đến khu vực an toàn và tuân thủ các quy trình ứng phó khẩn cấp. Để duy trì thể lực, các cầu thủ buộc phải thực hiện bài tập bổ trợ bên trong nhà thi đấu thay vì rèn luyện chiến thuật trên sân cỏ.

Trước thời tiết dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, ban huấn luyện quyết định đẩy lịch tập ngày thứ hai lên buổi sáng nhằm tránh các cơn bão thường xuất hiện vào chiều muộn.

Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup 2026 vào 0h ngày 18/6 (giờ Việt Nam) tại Houston (Mỹ). Sau trận gặp CHDC Congo, Cristiano Ronaldo và đồng đội sẽ lần lượt đối đầu Uzbekistan vào ngày 24/6 và Colombia vào ngày 28/6.

Hơn 110 triệu lượt xem Ronaldo hô 'Siuuu' ở buổi tập cho World Cup Khoảnh khắc Cristiano Ronaldo cùng YouTuber Céline Dept hô “Siuuu” tại buổi tập hôm 13/6 của tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho World Cup gây bão mạng, cán mốc110 triệu view sau 2 ngày.