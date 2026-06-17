Phản ứng của Giroud khi bị Mbappe xô đổ kỷ lục

Chứng kiến Kylian Mbappe trở thành chân sút số một tuyển Pháp, Olivier Giroud không giấu nổi niềm vui và gửi lời chúc mừng ngay trên sóng truyền hình.

Giroud chúc mừng Mbappe.

Trong chiến thắng 3-1 của tuyển Pháp trước Senegal ở bảng I World Cup 2026 sáng 17/6, Mbappe tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp. Anh nâng tổng số bàn thắng cho tuyển Pháp lên con số 58 và chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển.

Điều đặc biệt là Giroud trực tiếp theo dõi khoảnh khắc này ngay trên sóng truyền hình BBC, khi đang tham gia bình luận World Cup. Thay vì tiếc nuối khi mất kỷ lục, cựu tiền đạo Arsenal và Chelsea lập tức gửi lời chúc mừng tới người đàn em.

"Xin chúc mừng Kylian, cậu làm được rồi. Tôi thật sự hạnh phúc cho cậu ấy. Mbappe có hiệp hai tuyệt vời và cho thấy vai trò đầu tàu của đội tuyển", Giroud chia sẻ.

Trên thực tế, tiền đạo 39 tuổi dự đoán trước viễn cảnh này. Trước trận đấu, anh khẳng định Mbappe sớm muộn cũng phá mọi kỷ lục của bóng đá Pháp, từ số lần ra sân đến số bàn thắng, thậm chí hoàn toàn đủ khả năng chạm mốc 100 bàn cho tuyển quốc gia.

Không chỉ lập kỷ lục mới cho tuyển Pháp, Mbappe còn nâng tổng số bàn thắng tại World Cup lên 14. Anh hiện chỉ còn kém kỷ lục 16 bàn của Miroslav Klose đúng một pha lập công.

Cựu đội trưởng tuyển Anh Wayne Rooney cũng dành những lời có cánh cho Mbappe. Rooney nhận định tiền đạo người Pháp là "siêu sao thực thụ" và tin rằng anh hoàn toàn có thể trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup ngay tại giải đấu năm nay.

Với phong độ thăng hoa cùng tuổi đời còn rất trẻ đối với một tiền đạo đẳng cấp thế giới, Mbappe đang đứng trước cơ hội biến những lời dự đoán đó thành hiện thực.