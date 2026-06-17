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Thể thao World Cup 2026

Mbappe phá kỷ lục ghi bàn ở World Cup

  • Thứ tư, 17/6/2026 06:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Với cú đúp vào lưới Senegal vào rạng sáng 17/6, Kylian Mbappe trở thành chân sút người Pháp ghi nhiều bàn nhất ở các kỳ World Cup với 14 bàn.

Mbappe lập cú đúp, đóng góp vào chiến thắng 3-1 của Pháp trước Senegal.

Trên sân MetLife, Mbappe khiến nhiều người hâm mộ tuyển Pháp lo lắng khi liên tục đỡ hụt bóng ở hiệp 1. Nhưng sang hiệp 2, cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid lại thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác.

Phút 66, nhận đường chuyền tinh tế của Michael Olise, Mbappe có pha chạy chỗ khôn ngoan rồi đưa bóng vào lưới Senegal, mở tỷ số cho Pháp. Đến phút 90+6, sau khi “Les Bleus” nhận bàn thua, thủ quân của đội chiếm lĩnh không gian, rồi dứt điểm chính xác từ ngoài vòng cấm, ấn định tỷ số 3-1.

Ngay ở trận ra quân tại kỳ World Cup thứ 3 trong sự nghiệp, Mbappe đã có 14 bàn cho đội tuyển Pháp. Anh phá kỷ lục 13 bàn của huyền thoại Just Fontaine tồn tại từ năm 1958.

Hiện Mbappe có số bàn tại World Cup ngang bằng Gerd Muller, và chỉ cách con số kỷ lục 16 bàn của Miroslav Klose 2 bàn.

Mbappe là hy vọng số một trên hàng công của tuyển Pháp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, một phần là vì cái duyên của anh với giải đấu này. Ngay ở kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, Mbappe đã ghi 4 bàn, trong đó có cú đúp vào lưới Argentina. Tại World Cup 2022, anh là vua phá lưới của giải, với 8 pha lập công.

Với chiến thắng trước đại diện châu Phi, đoàn quân của HLV Didier Deschamps tạm vươn lên dẫn đầu bảng I. Họ sẽ đối đầu Iraq vào ngày 23/6 tới. Trước đối thủ được đánh giá thấp nhất bảng, nhiều người hâm mộ Pháp tin rằng Mbappe hoàn toàn có thể san bằng, thậm chí phá kỷ lục của Klose ngay ở trận đấu này.

Màn trình diễn đầy tranh cãi của Mbappe

Dù ghi hai bàn trong trận thắng 3-1 Senegal tại bảng I World Cup 2026 sáng 17/6, màn trình diễn của cá nhân Kylian Mbappe vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

3 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Trần Lan

Mbappe Kylian Mbappe Tuyển Senegal Pháp World Cup Real Madrid

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