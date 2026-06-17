Chiếc áo khác biệt của Messi với toàn bộ tuyển Argentina

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Lionel Messi ra sân với chiếc áo đặc biệt so với các đồng đội.
Trên tay áo đấu của Messi trong trận đấu với Algeria sáng 17/6 xuất hiện một chi tiết đặc biệt,
Huy hiệu được thiết kế tinh xảo với hình bóng cầu thủ màu vàng, dòng chữ "LEGACY" và quốc kỳ tùy chỉnh, nằm ngay dưới huy hiệu tay áo chính thức của World Cup 2026. Messi cùng với Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa, Yuto Nagatomomo và Manuel Neuer là những huyền thoại hiếm hoi được mang biểu tượng lịch sử này trên vai áo.
Ngoài ra, cựu cầu thủ Barcelona còn sở hữu một patch đặc biệt khác là Golden Ball (cầu thủ hay nhất World Cup 2022). Có thể ngôi sao mang áo số 10 sẽ mang ở những trận đấu tiếp theo.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.