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Thể thao World Cup 2026

Chiếc áo khác biệt của Messi với toàn bộ tuyển Argentina

  • Thứ tư, 17/6/2026 09:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Với chiếc áo gắn huy hiệu Legacy khác biệt, Lionel Messi chính thức đi vào lịch sử khi dự 6 kỳ World Cup và cán mốc 200 trận đấu cho đội tuyển Argentina.

Lionel Messi ra sân với chiếc áo đặc biệt so với các đồng đội.

Trên tay áo đấu của Messi trong trận đấu với Algeria sáng 17/6 xuất hiện một chi tiết đặc biệt, FIFA World Cup Legacy Patch. Đây là huy hiệu vinh danh được FIFA giới thiệu dành riêng cho những cầu thủ có thâm niên tham dự từ 5 kỳ World Cup trở lên.

Huy hiệu được thiết kế tinh xảo với hình bóng cầu thủ màu vàng, dòng chữ "LEGACY" và quốc kỳ tùy chỉnh, nằm ngay dưới huy hiệu tay áo chính thức của World Cup 2026. Messi cùng với Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa, Yuto Nagatomomo và Manuel Neuer là những huyền thoại hiếm hoi được mang biểu tượng lịch sử này trên vai áo.

Ngoài ra, cựu cầu thủ Barcelona còn sở hữu một patch đặc biệt khác là Golden Ball (cầu thủ hay nhất World Cup 2022). Có thể ngôi sao mang áo số 10 sẽ mang ở những trận đấu tiếp theo.

Tính đến thời điểm hiện tại, Messi là cầu thủ đầu tiên góp mặt tại 6 kỳ World Cup trong bối cảnh Ronaldo vẫn chưa ra sân. Không dừng lại ở đó, siêu sao 38 tuổi còn trực tiếp ghi bàn thắng thứ 14 của mình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Về mặt thống kê, đây là trận đấu thứ 200 của Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina. Sau hai thập kỷ cống hiến, anh hiện bỏ túi thông số kỷ lục với 118 bàn thắng và 61 đường kiến tạo.

Bước chạy đà hoàn hảo cho Messi Lionel Messi ghi bàn trên chấm luân lưu, góp công vào chiến thắng 3-0 của Argentina trước Iceland ngày 10/6, tạo cú hích tinh thần trước thềm World Cup 2026.

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Huy Trưởng

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    Messi nhac the gioi ai moi la so mot hinh anh

    Messi nhắc thế giới ai mới là số một

    13 phút trước 10:21 17/6/2026

    0

    Hat-trick vào lưới Algeria giúp Lionel Messi vượt lên trên Mbappe và Haaland trong ngày những người kế vị cùng tỏa sáng tại World Cup 2026.

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