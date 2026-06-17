Messi đã thắng, áp lực đổ dồn về Ronaldo

Lionel Messi chỉ cần một trận đấu để biến World Cup 2026 thành sân khấu của riêng mình. Và cũng chỉ cần một trận đấu, áp lực được chuyển nguyên vẹn sang phía Cristiano Ronaldo.

Messi sớm tạo áp lực cho Ronaldo.

Khi cả thế giới còn chờ xem liệu 2 huyền thoại vĩ đại nhất thế hệ này thể hiện ra sao ở kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, Messi đưa ra câu trả lời trước tiên. Không chỉ với một bàn thắng, mà là một cú hat-trick.

Màn hủy diệt Algeria với tỷ số 3-0 sáng 17/6 không chỉ giúp Argentina có khởi đầu như mơ, mà còn đẩy Leo lên gần hơn bao giờ hết với những kỷ lục tưởng chừng bất khả xâm phạm của World Cup.

Đỉnh cao Messi

Ba bàn thắng vào lưới đại diện châu Phi giúp Messi nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên 16, cân bằng thành tích ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu mà huyền thoại người Đức Miroslav Klose nắm giữ suốt hơn một thập kỷ.

Quan trọng hơn, Leo làm điều đó ngay trong trận ra quân. Ở tuổi 38, thời điểm nhiều siêu sao giải nghệ hoặc lui về vai trò dự bị, Messi vẫn dẫn dắt nhà đương kim vô địch thế giới bằng thứ bóng đá đỉnh cao nhất.

Không còn những pha bứt tốc dài hàng chục mét như thời đỉnh cao tại Barcelona, nhưng sự sắc bén, khả năng chọn vị trí và bản năng sát thủ của Messi vẫn nguyên vẹn.

Ngày thi đấu chói sáng của Messi.

Và đó mới là điều khiến Ronaldo chịu áp lực. Bởi trong cuộc đua kéo dài gần 20 năm giữa hai siêu sao, Messi đã đi trước một lần nữa.

Trong khi Argentina ăn mừng chiến thắng và những cột mốc lịch sử mới của đội trưởng, Bồ Đào Nha chưa ra sân. Ronaldo vẫn đang chờ trận mở màn của mình. Nhưng giờ đây, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về CR7 nhiều hơn bao giờ hết.

Messi vừa cân bằng kỷ lục của Klose. Messi vừa ghi hat-trick tại World Cup ở tuổi 38. Messi vừa chứng minh anh vẫn đủ sức định đoạt những trận đấu lớn nhất hành tinh. Đó là lý do bất kỳ màn trình diễn nào của Ronaldo sắp tới cũng sẽ bị đặt lên bàn cân.

Áp lực cho Ronaldo

Khác với Messi, ký ức World Cup gần nhất của Ronaldo không hề đẹp. Tại Qatar 2022, anh mất vị trí chính thức, Bồ Đào Nha dừng bước ở tứ kết và bàn thắng gây tranh cãi vào lưới Uruguay cuối cùng được tính cho Bruno Fernandes.

Đó là giải đấu để lại nhiều tiếc nuối nhất trong sự nghiệp quốc tế của CR7. Giờ đây, ở tuổi 41, Ronaldo bước vào giải đấu có thể là World Cup cuối cùng với quyết tâm chứng minh rằng anh vẫn thuộc về đỉnh cao.

Ronaldo sớm gây chú ý với body hoàn hảo trước khi ra quân ở World Cup 2026.

Những ngày trước giải, siêu sao người Bồ Đào Nha liên tục phát đi tín hiệu đầy tự tin. Anh khẳng định mình vẫn đạt trạng thái thể chất lý tưởng, thậm chí phản ứng mạnh khi bị đặt câu hỏi về tuổi tác.

"Tôi vẫn ổn về thể chất. Các anh không xem tôi thi đấu sao?", Ronaldo đáp trả.

Không lâu sau đó, những bức ảnh khoe thân hình săn chắc với cơ bụng 6 múi trên bãi biển tiếp tục được lan truyền rộng rãi. Thông điệp rất rõ ràng rằng CR7 vẫn sẵn sàng chiến đấu.

Nhưng World Cup chưa bao giờ được quyết định bằng những lời khẳng định hay các bức ảnh tập luyện. Nó được quyết định bằng những khoảnh khắc trên sân. Và Messi vừa tạo ra khoảnh khắc lớn nhất giải đấu tính đến thời điểm này.

Bây giờ, quả bóng đã nằm trong chân Ronaldo. Nếu CR7 tỏa sáng, cuộc cạnh tranh giữa hai huyền thoại sẽ tiếp tục được đẩy lên cao trào. Nhưng nếu anh im tiếng trong ngày ra quân, khoảng cách giữa hai biểu tượng lớn nhất bóng đá thế kỷ 21 có thể sẽ được nới rộng thêm.

Messi ra đòn trước. Và lần này, đó là một cú đấm cực mạnh.

Messi gọi, Ronaldo liệu có trả lời Hat trick đẳng cấp vào lưới Algeria trong ngày ra quân đủ khiến Messi phả hơi nóng vào màn chào sân của Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha rạng sáng 18/6.