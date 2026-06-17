Màn trình diễn siêu hạng của Messi

Phút 17, Messi mở tỷ số trận đấu bằng một cú dứt điểm chân trái đẳng cấp vào góc xa sau đường kiến tạo của Rodrigo De Paul. Thủ môn Luca Zidane chỉ có thể chạm tay vào bóng. Bàn thắng mở tỷ số của anh có chỉ số xG chỉ là 0,09.