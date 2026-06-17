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Thể thao World Cup 2026

Màn trình diễn siêu hạng của Messi

  • Thứ tư, 17/6/2026 10:07 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Ở trận đấu với Algeria tại bảng J World Cup 2026, Lionel Messi tỏa sáng với cú hat-trick giúp Argentina giành chiến thắng với tỷ số 3-0 vào sáng 17/6.

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Lionel Messi chính thức đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên tham dự 6 kỳ World Cup khác nhau. Anh ra quân với tấm băng đội trưởng của Argentina ở cuộc chạm trán Algeria tại bảng J.
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Ngay từ phút thứ 6, Messi đưa được bóng vào lưới đối phương. Tuy nhiên, bàn thắng của anh không được công nhận do lỗi việt vị.
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Không chỉ tập trung tấn công, siêu sao mang áo số 10 còn gây ấn tượng khi lùi sâu về vòng cấm sân nhà để phá bóng giải nguy ở phút thứ 12.
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Phút 17, Messi mở tỷ số trận đấu bằng một cú dứt điểm chân trái đẳng cấp vào góc xa sau đường kiến tạo của Rodrigo De Paul. Thủ môn Luca Zidane chỉ có thể chạm tay vào bóng. Bàn thắng mở tỷ số của anh có chỉ số xG chỉ là 0,09.
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Bàn thắng thứ hai của anh đến ở phút 60 với một pha chớp thời cơ và dứt điểm cận thành. Ở tuổi gần 39, Messi chính thức trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi được một cú đúp trong một trận đấu tại World Cup.
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Phút 76, Messi hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình bằng một tình huống cứa lòng hiểm hóc, khiến thủ thành Luca Zidane dù bay người hết cỡ vẫn không thể chạm được tay vào bóng.
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Với cú hat-trick này, Messi có tổng cộng 16 bàn thắng tại World Cup, ngang bằng kỷ lục của Miroslav Klose. Anh cũng trở thành cầu thủ Argentina đầu tiên trong lịch sử ghi bàn trong 5 trận đấu World Cup liên tiếp.
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Trong 5 trận đấu gần nhất tại World Cup, Messi đóng góp trực tiếp vào 9 bàn thắng cho "Albiceleste" (7 bàn và 2 kiến tạo).
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Messi rời sân ở phút 80 để nhường chỗ cho tài năng trẻ Nico Paz. Thêm một màn trình diễn thượng hạng nữa của ngôi sao mang áo số 10 trong màu áo tuyển Argentina.
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Người hâm mộ sẽ tiếp tục chờ đợi Lionel Messi tiếp tục tỏa sáng ở hai trận đấu gặp Áo (23/6) và Jordan (28/6).
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12 phút trước 10:21 17/6/2026

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Huy Trưởng

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