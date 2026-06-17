Lý do Messi khóc

Sáng 17/6, Lionel Messi gây xúc động với khoảnh khắc bật khóc ngay sau bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria 3-0 thuộc bảng J World Cup 2026.

Messi gặp phải chuyện cá nhân.

Ở phút 18 trên sân Arrowhead, sau khi xé lưới Algeria để đưa Argentina vượt lên, đội trưởng "Albiceleste" không thể kìm nén những giọt nước mắt. Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội và làm dấy lên nhiều đồn đoán về nguyên nhân phía sau.

Sau trận đấu, Messi trực tiếp lên tiếng trong cuộc họp báo. Siêu sao 38 tuổi khẳng định những giọt nước mắt không xuất phát từ bóng đá hay áp lực chuyên môn.

"Vì sao tôi khóc ư? Đó là chuyện hoàn toàn không liên quan đến bóng đá. Tôi trải qua vài ngày khó khăn và phức tạp. Tôi biết ơn toàn bộ thành viên đội tuyển cũng như các đồng đội vì luôn ở bên cạnh, tiếp thêm sức mạnh để tôi vượt qua giai đoạn đó", Messi chia sẻ.

Dù không tiết lộ chi tiết vấn đề cá nhân gặp phải, chủ nhân 8 Quả bóng vàng đặc biệt cảm ơn ban huấn luyện, các đồng đội và toàn bộ thành viên tuyển Argentina vì đã hỗ trợ anh trong thời gian chuẩn bị cho World Cup 2026.

"Mọi người nỗ lực rất nhiều để giúp tôi có trạng thái tốt nhất. Tôi thật sự biết ơn họ", đội trưởng Argentina nói thêm.

Messi trải qua ngày thi đấu lịch sử. Cú hat-trick vào lưới Algeria giúp anh nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên con số 16, san bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu của huyền thoại người Đức Miroslav Klose.

Tuy nhiên, Messi khẳng định: "Đó là một vinh dự lớn bởi ý nghĩa của thành tích này. Nhưng cuối cùng, đó chỉ là những con số thống kê. Ronaldo Nazario, theo tôi, là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử dù anh ấy không đứng đầu danh sách".

Với 3 bàn thắng, Leo tạm vươn lên chiếm đỉnh danh sách Vua phá lưới của World Cup 2026.