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Thể thao World Cup 2026

Messi giữ 2 kỷ lục đối nghịch lịch sử

  • Thứ tư, 17/6/2026 10:19 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Sáng 17/6, Lionel Messi tiếp tục viết nên những trang sử mới với cú hat-trick giúp Argentina thắng Algeria 3-0 thuộc bảng J World Cup 2026.

Messi có màn trình diễn siêu hạng trước Algeria.

Chỉ sau 17 phút bóng lăn trên sân Arrowhead, đội trưởng Argentina lên tiếng bằng pha dứt điểm đẳng cấp mở tỷ số cho nhà đương kim vô địch. Bàn thắng không chỉ giúp "Albiceleste" tạo lợi thế trước Algeria mà còn đánh dấu thêm một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp lẫy lừng của siêu sao 38 tuổi.

Trước khi ghi bàn, Messi đi vào lịch sử khi có trận đấu thứ 200 trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina. Đồng thời, anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở 6 kỳ World Cup khác nhau, một thành tích chưa từng có kể từ khi giải đấu ra đời.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý nằm ở kỷ lục mới mà "El Pulga" vừa thiết lập. Cách đây 20 năm, tại World Cup 2006 trên đất Đức, Messi ghi bàn vào lưới Serbia & Montenegro khi mới 18 tuổi và 358 ngày, trở thành cầu thủ trẻ nhất từng lập công cho Argentina tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Giờ đây, khi 38 tuổi và 357 ngày, Messi lại tiếp tục ghi tên mình vào lịch sử với tư cách cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho Argentina tại một vòng chung kết World Cup. Điều đó đồng nghĩa anh đang giữ cả 2 cột mốc tưởng chừng không thể song hành. Đó là cầu thủ trẻ nhất và cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho "Albiceleste" ở sân chơi danh giá nhất thế giới.

Đáng chú ý, bàn thắng vào lưới Algeria chỉ là khởi đầu cho ngày thăng hoa của Messi. Siêu sao sinh năm 1987 sau đó hoàn tất cú hat-trick đầu tiên tại World Cup 2026, nâng tổng số bàn thắng ở các vòng chung kết World Cup lên con số 16.

Messi san bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup mà huyền thoại người Đức Miroslav Klose nắm giữ. Trong bối cảnh Argentina còn cả chặng đường dài phía trước, cơ hội để chủ nhân 8 Quả bóng vàng độc chiếm ngôi vị số một lịch sử chỉ còn là vấn đề thời gian.

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