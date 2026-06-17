Ngày thi đấu tưng bừng nhất World Cup 2026

Không kém cạnh Messi hay Mbappe, nhưng Erling Haaland cũng để lại dấu ấn đậm nét trong ngày hội của các siêu sao. Tiền đạo Man City ghi cú đúp giúp Na Uy giành chiến thắng 4-1 trước Iraq ở bảng I. Đây là kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp của Haaland và chân sút sinh năm 2000 lập tức chứng minh vì sao anh được xem là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất thế giới.