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Thể thao World Cup 2026

Ngày thi đấu tưng bừng nhất World Cup 2026

  • Thứ tư, 17/6/2026 11:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 17/6, Kylian Mbappe, Erling Haaland và Lionel Messi đồng loạt tỏa sáng rực rỡ, qua đó làm nổ tung cầu trường World Cup 2026.

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Tâm điểm của ngày thi đấu thuộc về Lionel Messi. Trước Algeria ở bảng J, đội trưởng Argentina có màn trình diễn đỉnh cao khi ghi tới 3 bàn thắng, giúp nhà đương kim vô địch giành chiến thắng thuyết phục.
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Không chỉ mang về 3 điểm cho "Albiceleste", cú hat-trick còn đưa Messi chạm tới cột mốc lịch sử. Siêu sao 38 tuổi nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên con số 16, san bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu của huyền thoại người Đức Miroslav Klose.

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Ở bảng I, Kylian Mbappe có ngày thi đấu đáng nhớ trong chiến thắng 3-1 của Pháp trước Senegal. Tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid ghi 2 bàn thắng, trong đó có một siêu phẩm sút xa khiến người hâm mộ phải trầm trồ. Màn trình diễn giúp Mbappe nâng thành tích ghi bàn tại World Cup lên 14 pha lập công, chỉ còn kém Messi và Klose trong danh sách những chân sút xuất hay lịch sử giải đấu.
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Đáng chú ý, với cú đúp vào lưới Senegal, Mbappe còn vượt qua Olivier Giroud để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Pháp. Ở tuổi 27, ngôi sao người Pháp còn rất nhiều thời gian để tiếp tục chinh phục những cột mốc tưởng chừng không thể với tới.
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Không kém cạnh Messi hay Mbappe, nhưng Erling Haaland cũng để lại dấu ấn đậm nét trong ngày hội của các siêu sao. Tiền đạo Man City ghi cú đúp giúp Na Uy giành chiến thắng 4-1 trước Iraq ở bảng I. Đây là kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp của Haaland và chân sút sinh năm 2000 lập tức chứng minh vì sao anh được xem là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất thế giới.
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Sức mạnh, tốc độ cùng khả năng dứt điểm lạnh lùng tiếp tục trở thành vũ khí giúp Haaland tạo khác biệt. Với sự hỗ trợ từ Martin Odegaard và dàn cầu thủ trẻ tài năng, Na Uy đang cho thấy họ không chỉ đến World Cup để học hỏi.

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Mbappe, Haaland và Messi cùng nhau tạo nên một ngày thi đấu bùng nổ cho World Cup 2026 dù trận Áo - Jordan chưa diễn ra. Điều này trái ngược với ngày thi đấu trước đó (16/6). Theo The Athletic, có tới 4 trận đấu kết thúc với tỷ số hòa trong cùng một ngày, điều chưa từng xảy ra suốt 68 năm qua.
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Những trận đấu góp phần tạo nên cột mốc đặc biệt này gồm Tây Ban Nha hòa Cape Verde 0-0, Bỉ hòa Ai Cập 1-1, Saudi Arabia cầm chân Uruguay 1-1 và Iran chia điểm với New Zealand trong trận hòa 2-2.
Video Messi lập siêu phẩm từ ngoài vùng cấm Sáng 17/6, Lionel Messi mở tỷ số bằng cú sút xa rất đẹp mắt trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria thuộc bảng J World Cup 2026.

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