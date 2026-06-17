Thế giới lại đánh giá sai về Messi

Nhiều người từng cho rằng Lionel Messi sang MLS để khép lại sự nghiệp, nhưng cú hat-trick tại World Cup 2026 cho thấy anh vẫn là trung tâm của sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Messi ghi cả 3 bàn trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria, mở màn World Cup 2026 bằng màn trình diễn khiến báo chí toàn cầu ngả mũ.

Khi Lionel Messi rời PSG để gia nhập Inter Miami vào mùa hè năm 2023, phần lớn thế giới bóng đá đều nhìn nhận quyết định ấy theo cùng một cách. Sau nhiều năm chinh chiến ở đỉnh cao châu Âu, sau chức vô địch World Cup 2022 cùng Argentina và sau khi đã sở hữu gần như mọi danh hiệu cao quý nhất, Messi được cho là đang lựa chọn một cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

MLS từ lâu vẫn gắn với hình ảnh của những ngôi sao bước qua thời kỳ đỉnh cao. Nhiều danh thủ châu Âu từng xem nước Mỹ là điểm dừng chân cuối cùng trước khi giải nghệ. Vì vậy, việc Messi xuất hiện tại Miami khiến không ít người mặc định rằng anh cũng đang chuẩn bị khép lại sự nghiệp theo cách tương tự.

Nhưng ba năm sau, nhận định ấy ngày càng trở nên thiếu chính xác. World Cup 2026 đang diễn ra ngay trên đất Mỹ, và Messi vẫn là tâm điểm của sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới.

Trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria sáng 17/6, siêu sao 38 tuổi ghi cả ba bàn thắng. Đó không chỉ là cú hat-trick đầu tiên của anh tại World Cup mà còn giúp Messi cân bằng kỷ lục 16 bàn thắng của Miroslav Klose, người đang giữ danh hiệu chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

World Cup 2026 đang nhắc cả thế giới rằng Lionel Messi chưa bao giờ đến Miami để nghỉ hưu.

Quan trọng hơn, màn trình diễn ấy cho thấy Messi chưa từng đến Miami để nghỉ ngơi. Những hình ảnh tại Kansas City hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ về một cầu thủ đang ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Messi liên tục di chuyển, tham gia vào quá trình triển khai bóng và tạo ra ảnh hưởng trong mọi đợt tấn công của Argentina. Anh vẫn đọc trận đấu nhanh hơn phần còn lại, vẫn xử lý bóng với độ chính xác đáng kinh ngạc và vẫn biết cách tạo nên khác biệt vào những thời điểm quan trọng nhất.

Điều đó không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Trước World Cup 2026, nhiều nguồn tin từ Argentina tiết lộ Messi duy trì chế độ tập luyện rất nghiêm ngặt. Ngoài các buổi tập cùng Inter Miami, anh còn làm việc riêng với chuyên gia thể lực để chuẩn bị cho giải đấu mà chính anh hiểu rằng có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Đó không phải cách một người chuẩn bị nghỉ hưu hành động. Trùng hợp thay, ngày Messi tỏa sáng cũng là ngày World Cup chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng của thế hệ kế cận. Kylian Mbappe lập cú đúp giúp Pháp đánh bại Senegal. Erling Haaland cũng ghi hai bàn khi Na Uy vượt qua Iraq. Trong nhiều năm qua, cả hai luôn được xem là những người kế thừa kỷ nguyên của Messi và Cristiano Ronaldo.

World Cup 2026 vì thế mang theo cảm giác về một cuộc chuyển giao thế hệ. Thế nhưng chỉ cần một trận đấu, Messi lại kéo mọi sự chú ý trở về phía mình.

Đó là điều Messi làm suốt gần hai thập kỷ. Mỗi lần thế giới tin rằng thời gian cuối cùng cũng bắt kịp, siêu sao người Argentina lại tìm ra cách chứng minh điều ngược lại. Mỗi lần người ta cho rằng một thế hệ mới đã hoàn toàn chiếm lĩnh sân khấu, Messi lại xuất hiện với một màn trình diễn khiến mọi cuộc tranh luận phải tạm dừng.

Ở tuổi 38, Messi biến những nhận định về một chương cuối sự nghiệp tại Miami trở nên lạc lõng bằng màn trình diễn đỉnh cao tại World Cup 2026.

Có thể World Cup 2026 là hành trình cuối cùng của anh cùng đội tuyển Argentina. Có thể những năm tháng đỉnh cao của Messi rồi cũng sẽ khép lại như mọi huyền thoại khác trong lịch sử bóng đá.

Nhưng ít nhất sau đêm Kansas City, một điều đã trở nên rất rõ ràng. Messi chưa từng đến Miami để kết thúc câu chuyện của mình.

Ngược lại, anh đang tiếp tục viết thêm những chương mới. Và chừng nào điều đó còn diễn ra, thật khó để xem Messi như một huyền thoại đang đi về phía hoàng hôn. Ở tuổi 38, anh vẫn là trung tâm của World Cup và vẫn khiến cả thế giới phải nhắc đến tên mình.