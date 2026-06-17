CĐV toàn cầu phát cuồng vì Messi

Màn trình diễn chói sáng của Lionel Messi trong chiến thắng 3-0 trước Algeria sáng 17/6 khiến người hâm mộ tin rằng Argentina vẫn là ứng viên cho chức vô địch World Cup 2026.

Messi vẫn quá khác biệt. Ảnh: Reuters.

Lionel Messi thêm một lần khiến thế giới bóng đá phải nhắc đến tên mình. Trong trận ra quân của Argentina tại World Cup 2026 sáng 17/6, siêu sao 38 tuổi ghi cả 3 bàn giúp nhà đương kim vô địch đánh bại Algeria với tỷ số 3-0.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, mạng xã hội ngập tràn những lời ca ngợi dành cho thủ quân Argentina. Nhiều người hâm mộ cho rằng đây là một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất của Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia ở một kỳ World Cup.

“Đó là một màn trình diễn tuyệt vời của Messi”, một CĐV bình luận trên Reddit. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác nhấn mạnh việc ngôi sao sinh năm 1987 vẫn duy trì đẳng cấp đáng kinh ngạc dù đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp.

Không ít người hâm mộ còn tin rằng những cột mốc lịch sử sẽ tiếp tục bị Messi chinh phục trong thời gian tới. Sau cú hat-trick trước Algeria, anh cân bằng thành tích ghi 16 bàn tại World Cup của Miroslav Klose.

“Messi đang trên đường xô đổ mọi kỷ lục”, tài khoản M.Jimenez nhận xét trên X và nhận được hàng nghìn lượt đồng tình sau khi đăng tải.

Bên cạnh những lời khen dành cho cá nhân Messi, nhiều người cũng đánh giá cao sức mạnh tập thể của Argentina. Nhà đương kim vô địch thể hiện sự vượt trội cả về khả năng kiểm soát trận đấu lẫn chất lượng nhân sự so với Algeria.

“Với Messi chơi như thế này, việc Argentina bảo vệ ngôi vương là điều hoàn toàn có thể xảy ra”, một người hâm mộ bình luận.

World Cup 2026 mới chỉ bắt đầu, nhưng màn trình diễn của Messi đã tạo nên dấu ấn đặc biệt. Trong ngày cán mốc 200 trận cho tuyển Argentina và ghi hat-trick đầu tiên ở World Cup, anh tiếp tục chứng minh vì sao mình vẫn là tâm điểm của sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Video Messi hoàn tất hat-trick trong hiệp 2 Sáng 17/6, Lionel Messi hoàn tất cú hat-trick giúp Argentina hạ Algeria 3-0 thuộc bảng J World Cup 2026.