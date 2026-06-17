Con trai Zidane có ngày ra mắt khó quên ở World Cup

Số phận đưa Luca Zidane trở thành một phần trong trận đấu lịch sử của Lionel Messi, đồng thời giúp thủ môn Algeria có khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp ở sân chơi World Cup.

Luca Zidane có màn ra mắt World Cup trong màu áo Algeria. Ảnh: Reuters.

Trận thua 0-3 trước Argentina ở lượt mở màn bảng J World Cup 2026 sáng 17/6 chắc chắn không phải kết quả mong muốn với Algeria. Tuy nhiên, với riêng Luca Zidane, đây vẫn là ngày đáng nhớ trong sự nghiệp.

Người gác đền 28 tuổi, con trai của huyền thoại Zinedine Zidane, lần đầu tiên góp mặt tại World Cup trong màu áo Algeria. Đối thủ của anh lại là Argentina, nhà đương kim vô địch thế giới cùng Lionel Messi.

Sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội sớm được thể hiện trên sân. Argentina kiểm soát hoàn toàn thế trận và giành chiến thắng thuyết phục. Tuy nhiên, Algeria vốn không được kỳ vọng có thể tạo bất ngờ trước đội tuyển số một thế giới, vì vậy thất bại này không phải cú sốc quá lớn.

Điều khiến trận đấu trở nên đặc biệt với Luca Zidane nằm ở những dấu mốc lịch sử diễn ra trước mắt anh.

Với 3 pha lập công vào lưới Algeria, Messi nâng tổng số bàn thắng tại World Cup lên 16, chính thức san bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Miroslav Klose. Ngôi sao người Argentina tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Dù phải vào lưới nhặt bóng ba lần, Luca vẫn để lại dấu ấn cá nhân đáng kể. Trong hiệp hai, thủ thành sinh năm 1998 có pha cứu thua xuất sắc trước một cơ hội rất rõ ràng của Messi. Tình huống phản xạ đó ngăn siêu sao Argentina hoàn tất thêm một bàn thắng và nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Đó có thể xem là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Luca trong lần đầu xuất hiện ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Con trai của Zidane trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid, từng khoác áo các đội trẻ Pháp trước khi chọn Algeria ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Video Messi lập siêu phẩm từ ngoài vùng cấm Sáng 17/6, Lionel Messi mở tỷ số bằng cú sút xa rất đẹp mắt trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria thuộc bảng J World Cup 2026.