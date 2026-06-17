Messi nhắc thế giới ai mới là số một

Hat-trick vào lưới Algeria giúp Lionel Messi vượt lên trên Mbappe và Haaland trong ngày những người kế vị cùng tỏa sáng tại World Cup 2026.

Lionel Messi ghi hat-trick vào lưới Algeria trong trận ra quân của Argentina, qua đó trở thành tâm điểm của World Cup 2026 dù Mbappe và Haaland đều tỏa sáng trước đó.

World Cup 2026 được kỳ vọng là giải đấu đánh dấu sự chuyển giao thế hệ của bóng đá thế giới. Sau gần hai thập kỷ bị thống trị bởi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, sân khấu lớn nhất hành tinh đang chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của những ngôi sao trẻ hơn, tiêu biểu là Kylian Mbappe và Erling Haaland.

Ngày 17/6 dường như đã diễn ra đúng theo kịch bản ấy.

Khi những người kế vị cùng lên tiếng

Mbappe ghi hai bàn giúp Pháp đánh bại Senegal 3-1 trong trận ra quân ở bảng I. Chỉ vài giờ sau, Haaland cũng lập cú đúp khi Na Uy vượt qua Iraq 4-1 để có khởi đầu như mơ trong lần trở lại World Cup sau 28 năm.

Từ Mbappe tới Haaland, họ đều thể hiện phẩm chất đã làm nên tên tuổi của mình. Mbappe bùng nổ với tốc độ và khả năng tạo đột biến, trong khi Haaland tiếp tục chứng minh bản năng săn bàn đáng sợ trong vùng cấm.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều năm qua, Mbappe và Haaland được xem là những ứng viên hàng đầu để kế thừa Messi và Ronaldo. Một người đã vô địch World Cup từ năm 19 tuổi. Người còn lại liên tục phá vỡ các kỷ lục ghi bàn ở cấp CLB. Họ đang ở độ tuổi đẹp nhất của sự nghiệp và đại diện cho tương lai của bóng đá thế giới.

Ở tuổi gần 39 và trong kỳ World Cup thứ sáu của sự nghiệp, Messi vẫn biết cách tạo ra khác biệt trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Thế nhưng khi Argentina bước ra sân gặp Algeria, mọi sự chú ý lại chuyển hướng. Điều đó không xuất phát từ sự hoài niệm dành cho một huyền thoại sắp bước sang tuổi 39. Nó đến từ thực tế rằng Messi vẫn là cầu thủ có khả năng khiến cả thế giới dõi theo mỗi lần xuất hiện.

Bốn năm sau đêm đăng quang tại Qatar, số 10 của Argentina vẫn bước vào World Cup với tư cách một nhân vật trung tâm. Không phải vì những gì anh từng làm được, mà bởi những gì anh vẫn còn có thể tạo ra trên sân cỏ.

World Cup vẫn thuộc về Messi

Đây là kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp Messi, cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá Argentina. Sau chức vô địch năm 2022, anh không còn phải chứng minh điều gì với thế giới. Mọi cuộc tranh luận về vị trí của Messi trong lịch sử bóng đá gần như đã khép lại từ lâu.

Dẫu vậy, Messi vẫn trở lại.

Để chuẩn bị cho World Cup 2026, anh duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt cùng Inter Miami và đội ngũ chuyên gia thể lực riêng. Chấn thương gân kheo hồi cuối mùa giải MLS từng khiến người hâm mộ lo lắng, nhưng màn trình diễn trước Algeria cho thấy anh đã sẵn sàng.

Argentina không có màn ra quân dễ dàng. Algeria nhập cuộc với tinh thần quyết tâm và tổ chức phòng ngự chặt chẽ. Trong bối cảnh đó, Messi một lần nữa làm điều mà anh đã thực hiện suốt gần hai thập kỷ: tạo ra sự khác biệt.

Khi thế giới nói về cuộc chuyển giao thế hệ, Messi đáp lại bằng ba bàn thắng và một màn trình diễn đậm chất huyền thoại.

Ba bàn thắng vào lưới Algeria không chỉ mang về chiến thắng cho Argentina. Hat-trick ấy còn là lời khẳng định rằng tuổi tác chưa thể lấy đi bản năng của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Messi không còn thi đấu bằng những pha bứt tốc dài hay các màn rê bóng liên tục như thời kỳ đỉnh cao. Thay vào đó, anh điều khiển trận đấu bằng kinh nghiệm, nhãn quan chiến thuật và khả năng đưa ra quyết định gần như hoàn hảo trong những khoảnh khắc quan trọng.

Mỗi lần Messi nhận bóng, hàng thủ đối phương vẫn phải lùi sâu. Mỗi lần anh xuất hiện trước khu vực cấm địa, cảm giác nguy hiểm vẫn hiện hữu. Đó là thứ sức ảnh hưởng mà rất ít cầu thủ trong lịch sử có thể duy trì khi đã gần bước sang tuổi 39.

Hat-trick trước Algeria cũng tạo nên sự tương phản thú vị với những gì diễn ra trước đó trong ngày. Mbappe ghi hai bàn. Haaland cũng ghi hai bàn. Hai ngôi sao của thế hệ mới đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Video Messi lập siêu phẩm từ ngoài vùng cấm Sáng 17/6, Lionel Messi mở tỷ số bằng cú sút xa rất đẹp mắt trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria thuộc bảng J World Cup 2026.

Nhưng khi ngày thi đấu khép lại, người để lại dấu ấn lớn nhất vẫn là Messi.

World Cup 2026 có thể là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của anh. Chính vì thế, mỗi lần Messi ra sân đều mang theo cảm giác đặc biệt, như thể người hâm mộ đang chứng kiến những chương cuối cùng của một cuốn sách đã định hình cả một thời đại bóng đá.

Mbappe và Haaland chắc chắn sẽ còn nhiều năm phía trước để chinh phục World Cup. Tương lai có thể thuộc về họ. Nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, Messi vẫn chưa sẵn sàng trao lại sân khấu.

Và chừng nào điều đó còn đúng, cuộc chuyển giao mà bóng đá thế giới chờ đợi vẫn chưa thể hoàn tất.