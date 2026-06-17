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Thể thao World Cup 2026

Cầu thủ gốc Việt thể hiện ra sao trước Argentina

  • Thứ tư, 17/6/2026 11:09 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Dù Algeria thất thủ 0-3 ở trận đấu với Argentina tại bảng J World Cup 2026, cầu thủ gốc Việt Ibrahim Maza vẫn gây ấn tượng với màn trình diễn cá nhân đầy tự tin.

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Sáng 17/6, trong trận ra quân của Algeria gặp Argentina tại bảng J World Cup 2026, tiền vệ gốc Việt Ibrahim Maza được HLV Vladimir Petkovic xếp đá chính. Giữa dàn sao của nhà đương kim vô địch thế giới, cầu thủ 20 tuổi vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ, nhất là tại Việt Nam.
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Phút thứ 8, Maza có pha xử lý đẳng cấp khi xoay người loại bỏ Enzo Fernandez ở giữa sân, sau đó cắt vào trung lộ thu hút Alexis Mac Allister rồi tung đường chọc khe cho Chaibi sút tung lưới Emiliano Martinez (tuy nhiên bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị).
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Cùng với Fares Chaibi, Maza được đánh giá là một trong những điểm sáng hiếm hoi của Algeria. Tiền vệ thuộc biên chế Bayer Leverkusen gây ra ít nhiều khó khăn cho các cầu thủ Argentina.
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Phút thứ 57, anh phối hợp đập nhả nhanh với Chaibi ngay rìa vòng cấm địa Argentina, tự tạo khoảng trống và tung cú sút đầy uy lực. Đáng tiếc là pha ra chân của cầu thủ gốc Việt bị trung vệ Cristian Romero lăn xả chặn lại.
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Phút 78, Maza gặp vấn đề về sức khỏe, anh đổ gục xuống sân dù không va chạm với ai, khiến trọng tài phải cho dừng trận đấu để đội ngũ y tế kiểm tra. Sau đó tiền vệ thuộc biên chế Bayer Leverkusen vẫn có thể tiếp tục thi đấu trong ít phút trước khi nhường chỗ cho Ramiz Zerrouki.
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Về diễn biến trận đấu, dù Algeria nhập cuộc không đến nỗi nào trong những phút đầu trận, đại diện châu Phi vẫn phải chấp nhận thua trắng 0-3 bởi sự xuất sắc của siêu sao Lionel Messi. Anh ghi cả 3 bàn thắng ở các phút 17, 60 và 76.
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Trong một ngày Messi chơi thăng hoa, đại diện châu Phi không thể ngăn chặn được ngôi sao mang áo số 10 bên phía Argentina và đành rời sân với thất bại cách biệt.
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Sau trận thua Argentina, Maza và các đồng đội sẽ hướng đến hai trận đấu còn lại của bảng J, lần lượt gặp Jordan (23/6) và Áo (28/6). Dẫu sao, tiền vệ sinh năm 2005 cũng được an ủi phần nào với màn trình diễn cá nhân tương đối tốt của mình.
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