Cầu thủ gốc Việt thể hiện ra sao trước Argentina

Sáng 17/6, trong trận ra quân của Algeria gặp Argentina tại bảng J World Cup 2026, tiền vệ gốc Việt Ibrahim Maza được HLV Vladimir Petkovic xếp đá chính. Giữa dàn sao của nhà đương kim vô địch thế giới, cầu thủ 20 tuổi vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ, nhất là tại Việt Nam.