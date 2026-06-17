Messi từ chối ngồi ghế dự bị sau cú hat-trick

Lionel Messi gây chú ý sau chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria khi từ chối ngồi trên băng ghế dự bị và chọn theo dõi những phút cuối trận từ khu vực sát đường biên.

Messi ngồi dưới khu vực sát đường biên theo dõi những phút cuối trận thắng Algeria sau khi từ chối lời đề nghị nhường chỗ trên băng ghế dự bị của đồng đội.

Bên cạnh cú hat-trick giúp Argentina khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026, Lionel Messi còn để lại một khoảnh khắc được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh được truyền hình ghi lại, ở những phút cuối trận đấu giữa Argentina và Algeria sáng 17/6, băng ghế dự bị của đội tuyển Nam Mỹ không còn chỗ trống. Khi một số thành viên trong đội ngỏ ý nhường chỗ cho Messi, đội trưởng Argentina đã từ chối.

Thay vì ngồi trên băng ghế kỹ thuật, Messi yêu cầu mọi người giữ nguyên vị trí và chọn ngồi ngay sát đường biên để theo dõi phần còn lại của trận đấu.

Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nhiều tài khoản trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh Messi ngồi dưới sân với vẻ mặt chăm chú theo dõi diễn biến trên sân cỏ, bất chấp việc anh vừa trải qua một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất kể từ đầu World Cup 2026.

Trước đó, Messi là nhân vật chính trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria ở lượt trận đầu tiên bảng J. Siêu sao sinh năm 1987 ghi cả ba bàn thắng, giúp nhà đương kim vô địch giành trọn 3 điểm.

Cú hat-trick này cũng giúp Messi nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 16, qua đó san bằng kỷ lục của huyền thoại người Đức Miroslav Klose. Đây là kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp của thủ quân Argentina, một cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá nam.

Sau trận đấu, HLV Lionel Scaloni không tiếc lời ca ngợi cậu học trò. Nhà cầm quân 48 tuổi thừa nhận ông gần như không còn từ ngữ nào để mô tả những gì Messi đang làm được ở tuổi 38.

Với chiến thắng trước Algeria, Argentina tạm chiếm lợi thế tại bảng J và tiếp tục cho thấy vị thế của một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026.