HLV Argentina cạn lời với Messi

Lionel Messi nhận hàng loạt lời ca ngợi từ ban huấn luyện và đồng đội sau cú hat-trick giúp Argentina thắng Algeria 3-0 ở trận ra quân World Cup 2026 sáng 17/6.

Lionel Scaloni cho biết ông "không còn lời nào để nói về Messi" sau cú hat-trick của đội trưởng Argentina vào lưới Algeria.

Màn trình diễn chói sáng của Lionel Messi trước Algeria không chỉ giúp Argentina khởi đầu thuận lợi hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup mà còn khiến những người hiểu anh nhất phải dành những lời ngợi khen đặc biệt.

Sau trận đấu tại Kansas City, HLV Lionel Scaloni thừa nhận ông gần như không còn từ ngữ nào để mô tả cậu học trò số một.

"Tôi thật sự không biết phải nói gì thêm về Leo nữa. Cậu ấy quá phi thường. Suốt 20 năm qua, Messi vẫn làm những điều như thế này. Bất kỳ ai yêu bóng đá đều muốn được chứng kiến cậu ấy thi đấu và tận hưởng những khoảnh khắc ấy", chiến lược gia 48 tuổi chia sẻ.

Messi là nhân vật chính trong chiến thắng 3-0 của Argentina khi ghi cả ba bàn thắng vào lưới Algeria. Cú hat-trick này giúp anh chạm mốc 16 bàn tại các kỳ World Cup, qua đó san bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của huyền thoại người Đức Miroslav Klose.

Bên cạnh màn trình diễn của Messi, Scaloni cũng dành lời khen cho tinh thần thi đấu của toàn đội. Nhà cầm quân người Argentina nhấn mạnh bản sắc lớn nhất của tập thể hiện tại nằm ở sự quyết tâm trong mọi tình huống trên sân.

"Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc trong bất kỳ pha bóng nào. Đó là bản sắc của đội tuyển này và cũng là điều tôi muốn mọi người nhớ đến sau trận đấu", ông nói.

Trong phòng thay đồ Argentina, Messi không chỉ được nhìn nhận như một ngôi sao lớn nhất đội bóng mà còn là thủ lĩnh tinh thần của cả tập thể.

Rodrigo De Paul và Facundo Medina đều dành những lời ngợi khen đặc biệt cho Messi, người vừa san bằng kỷ lục 16 bàn thắng tại World Cup của Miroslav Klose.

Tiền vệ Rodrigo De Paul cho rằng sự hiện diện của Messi mang lại lợi thế đặc biệt cho Argentina, không chỉ bởi đẳng cấp chuyên môn mà còn ở khả năng dẫn dắt đồng đội.

"Việc có Leo trong đội là một lợi thế rất lớn. Không chỉ vì những gì anh ấy thể hiện trên sân, mà còn bởi cách anh ấy dẫn dắt tập thể và đưa cả đội tiến lên phía trước. Leo không quan tâm đến các kỷ lục cá nhân. Điều anh ấy ưu tiên luôn là tập thể, và với chúng tôi, điều đó thật sự tuyệt vời", De Paul chia sẻ.

Trong khi đó, hậu vệ Facundo Medina cho rằng những gì Messi làm được đã trở thành điều quen thuộc với các đồng đội ở tuyển Argentina.

"Messi khiến mọi thứ trở nên dễ dàng đến khó tin. Chúng tôi được chứng kiến điều đó mỗi ngày. Thật sự không cần nói thêm gì nữa, bởi ai cũng biết anh ấy là cầu thủ như thế nào. Giờ điều quan trọng là toàn đội tiếp tục tiến lên từng bước một", Medina khẳng định.

Sau màn ra quân ấn tượng, Argentina tạm thời khẳng định vị thế ứng viên vô địch tại World Cup 2026. Và như rất nhiều lần trong quá khứ, Messi vẫn là tâm điểm trong mọi câu chuyện của đội tuyển xứ Tango.