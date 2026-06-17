Quả bóng Vàng Dembele vẫn lạc nhịp ở tuyển Pháp

Dù vừa giành Quả bóng Vàng và tỏa sáng rực rỡ tại PSG, Ousmane Dembele vẫn chưa thể tái hiện hình ảnh ấy trong màu áo tuyển Pháp.

Dembele gây thất vọng dù tuyển Pháp thắng Senegal 3-1 ở trận ra quân World Cup 2026.

Tuyển Pháp mở màn World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Senegal. Kết quả giúp thầy trò Didier Deschamps có khởi đầu thuận lợi, nhưng không phải tất cả đều hài lòng sau trận đấu.

Ousmane Dembele trở thành cái tên nhận nhiều chỉ trích nhất bên phía "Les Bleus". Chủ nhân Quả bóng Vàng 2026 có màn trình diễn mờ nhạt, không tạo ra nhiều khác biệt và bị thay ra trong hiệp hai. Hình ảnh đó trái ngược hoàn toàn với cầu thủ đã khuynh đảo châu Âu trong màu áo PSG suốt hai mùa giải gần đây.

Đó cũng là nghịch lý lớn nhất của tuyển Pháp lúc này. Dembele đang ở đỉnh cao sự nghiệp cấp CLB, nhưng vẫn chưa tìm được vị trí tương xứng ở đội tuyển quốc gia.

Ngôi sao PSG lạc lối

Trước Senegal, Deschamps bố trí Dembele đá gần Michael Olise ở khu vực trung lộ. Ý tưởng của nhà cầm quân người Pháp là tận dụng khả năng di chuyển linh hoạt của ngôi sao PSG để tạo ra sự kết nối với hàng công.

Tuy nhiên, kế hoạch này không mang lại hiệu quả. Dembele thường xuyên xuất hiện ở những vị trí không phù hợp, thiếu sự liên kết với các đồng đội và gần như không tạo ra được ảnh hưởng đáng kể lên lối chơi. Anh tỏ ra lúng túng trong vai trò mà bản thân không thường xuyên đảm nhận tại PSG.

Sang hiệp hai, Deschamps kéo Dembele trở lại cánh phải. Mọi thứ lập tức trở nên tích cực hơn. Tiền đạo sinh năm 1997 có nhiều pha xử lý nguy hiểm và tạo cảm giác thoải mái hơn khi được chơi ở vị trí sở trường.

Chủ nhân Quả bóng Vàng vẫn chưa thể tái hiện phong độ đỉnh cao trong màu áo tuyển Pháp.

Dù vậy, chừng đó vẫn chưa đủ để làm hài lòng giới truyền thông Pháp. L'Equipe chỉ chấm Dembele 4 điểm và cho rằng việc anh trở thành cầu thủ đầu tiên bị thay ra là điều hoàn toàn dễ hiểu. Trên RMC Sport, cựu danh thủ Eric Di Meco thậm chí nhận định Dembele đang là một vấn đề đối với tuyển Pháp.

Những con số cũng phần nào lý giải cho các hoài nghi. Sau 61 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, Dembele mới ghi được 7 bàn thắng. Đây là thành tích khá khiêm tốn với một cầu thủ vừa giành Quả bóng Vàng.

Không thể thoát khỏi cái bóng Mbappe

Khác với PSG, nơi mọi điều kiện đều được tạo ra để Dembele phát huy tối đa khả năng, tuyển Pháp vận hành theo một nguyên tắc khác. Đó là mọi thứ xoay quanh Kylian Mbappe.

Trong mắt Deschamps, vị trí của đội trưởng tuyển Pháp là bất khả xâm phạm. Các cầu thủ còn lại phải tìm cách thích nghi với Mbappe thay vì yêu cầu Mbappe điều chỉnh để phù hợp với họ.

Điều này khiến Dembele đối mặt với thách thức lớn nhất trong sự nghiệp quốc tế. Ở PSG, anh là trung tâm của hệ thống. Còn tại tuyển Pháp, vai trò ấy thuộc về Mbappe.

Dembele bị thay ra trong hiệp hai sau màn trình diễn thiếu thuyết phục trước Senegal.

Sự khác biệt về vị thế kéo theo sự khác biệt về cách chơi. Dembele không còn được tự do hoạt động như ở Paris và phải đảm nhận những nhiệm vụ khác trong cấu trúc chiến thuật của Deschamps. Đó là lý do khoảng cách giữa Dembele ở PSG và Dembele trong màu áo tuyển Pháp vẫn tồn tại suốt nhiều năm qua.

Dù vậy, Deschamps chưa có ý định gạt ngôi sao này khỏi đội hình chính. Nhà cầm quân 57 tuổi vẫn đánh giá cao vai trò của Dembele trong phòng thay đồ và tin rằng anh có thể tìm lại phiên bản tốt nhất của mình.

Trận gặp Iraq sắp tới vì thế mang ý nghĩa rất quan trọng. Không chỉ là cơ hội để tuyển Pháp tiến gần tấm vé đi tiếp, đây còn là dịp để Dembele chứng minh rằng những gì anh thể hiện tại PSG không phải là câu chuyện chỉ tồn tại ở cấp CLB.

Bởi nếu muốn chinh phục World Cup 2026, tuyển Pháp cần nhiều hơn một Mbappe. Họ cần cả Dembele của PSG xuất hiện trong màu áo lam.