Những nghi ngờ ngớ ngẩn về Messi

Hat-trick vào lưới Algeria không chỉ giúp Lionel Messi san bằng kỷ lục ghi bàn tại World Cup của Miroslav Klose mà còn khiến mọi hoài nghi về anh trước giải đấu trở nên ngớ ngẩn.

Lionel Messi ghi hat-trick vào lưới Algeria ở tuổi 38, đồng thời san bằng kỷ lục 16 bàn thắng tại World Cup của huyền thoại Miroslav Klose.

Điều kỳ lạ nhất trong sự nghiệp của Lionel Messi không nằm ở những bàn thắng, những danh hiệu hay các kỷ lục. Điều kỳ lạ nhất là sau tất cả những gì đã làm được, anh vẫn liên tục bị nghi ngờ trước mỗi giải đấu lớn.

Thế giới vẫn lặp lại sai lầm với Messi

Điều đó xảy ra ở World Cup 2006, khi Messi bị cho là quá trẻ để gánh vác Argentina. Nó tiếp tục lặp lại ở World Cup 2010, khi anh bị chỉ trích vì không ghi bàn. Đến năm 2014, người ta đặt dấu hỏi về khả năng đưa Argentina lên đỉnh thế giới. Năm 2018, Messi trở thành tâm điểm của những tranh luận xoay quanh sự sa sút của đội tuyển. Ngay cả trước World Cup 2022, thời điểm anh đã sở hữu gần như mọi danh hiệu trong bóng đá, vẫn có không ít ý kiến cho rằng thời của Messi đã qua.

Rồi Argentina vô địch thế giới tại Qatar.

Tưởng như chức vô địch ấy sẽ khép lại mọi cuộc tranh luận. Thế nhưng bốn năm sau, trước khi World Cup 2026 khởi tranh, những câu hỏi quen thuộc lại xuất hiện.

Messi chuẩn bị bước sang tuổi 39. Anh vừa trải qua một mùa giải không hoàn toàn trọn vẹn tại MLS vì những vấn đề thể trạng. Trong khi đó, Argentina giờ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào người đội trưởng như trước. Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister hay Thiago Almada đều đã trưởng thành và đủ sức gánh vác trách nhiệm lớn hơn.

Trước giải đấu, nhiều người đặt dấu hỏi về thể trạng và vai trò của Messi. Chỉ sau một trận đấu, đội trưởng Argentina đáp trả bằng màn trình diễn đẳng cấp nhất World Cup 2026 tính đến lúc này.

Bởi vậy, nhiều người bắt đầu tự hỏi liệu Messi có còn đủ thể lực để tạo ra khác biệt ở World Cup hay không. Một số ý kiến thậm chí đặt vấn đề về vai trò của anh trong đội hình Argentina, khi tuổi tác rõ ràng không còn đứng về phía số 10.

Những câu hỏi ấy không vô lý nếu chỉ nhìn vào giấy tờ và con số. Nhưng lịch sử đã nhiều lần cho thấy Messi không phải mẫu cầu thủ có thể được đánh giá bằng tuổi tác hay các quy luật thông thường của bóng đá.

Đó cũng là lý do chỉ sau một trận đấu tại Kansas City, phần lớn những nghi ngờ ấy lại trở nên lạc lõng.

Messi vẫn là câu chuyện lớn nhất World Cup

Ngày 17/6 tưởng như thuộc về thế hệ kế thừa. Kylian Mbappe ghi cú đúp giúp Pháp đánh bại Senegal 3-1. Ít giờ sau, Erling Haaland cũng hai lần lập công trong chiến thắng 4-1 của Na Uy trước Iraq. Hai cầu thủ được xem là tương lai của bóng đá thế giới đều khởi đầu World Cup theo cách không thể ấn tượng hơn.

Trong vài giờ đồng hồ, World Cup 2026 mang dáng dấp của một cuộc chuyển giao thế hệ. Mbappe và Haaland đại diện cho tốc độ, sức mạnh và tương lai. Họ trẻ hơn gần hai thập kỷ so với Messi và được kỳ vọng sẽ tiếp quản sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Thế nhưng khi Argentina bước ra sân gặp Algeria, mọi sự chú ý lại quay về cái tên quen thuộc nhất.

Messi không cần nhiều thời gian để chứng minh rằng mình vẫn ở đây.

Ngay phút thứ 4, anh xuất hiện ở phần sân nhà để đoạt lại bóng. Không lâu sau đó, Messi tiếp tục gây áp lực lên các hậu vệ Algeria. Đó không phải những khoảnh khắc quyết định trận đấu, nhưng chúng đủ để cho thấy thể trạng của anh hoàn toàn khác với những gì nhiều người hình dung trước giải.

Sau tất cả những gì đã làm được trong sự nghiệp, Messi vẫn phải đối mặt với những nghi ngờ. Và cũng như nhiều lần trước, anh trả lời bằng bóng đá.

Khi có bóng trong chân, Messi vẫn là trung tâm trong mọi pha tấn công của Argentina. Anh liên tục phối hợp với Rodrigo De Paul, Thiago Almada và Lautaro Martinez để kéo giãn hệ thống phòng ngự Algeria. Một bàn thắng bị từ chối bởi lỗi việt vị không khiến ảnh hưởng của số 10 giảm đi. Trái lại, nó giống như lời cảnh báo cho những gì sắp xảy ra.

Bàn mở tỷ số là khoảnh khắc mang đậm dấu ấn Messi. Anh nhận bóng từ giữa sân, quan sát khoảng trống phía trước rồi tự mình dẫn dắt tình huống tới tận khung thành đối phương. Chỉ trong vài nhịp chạm bóng, Messi vừa là người tổ chức, vừa là người kết thúc pha tấn công.

Hiệp hai tiếp tục là sân khấu của đội trưởng Argentina. Anh tạo ra cơ hội cho Lautaro Martinez trước khi ghi thêm hai bàn thắng nữa để hoàn tất cú hat-trick. Bàn thắng cuối cùng, với cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vùng cấm, là hình ảnh quen thuộc mà bóng đá thế giới đã chứng kiến suốt gần hai thập kỷ.

Hat-trick ấy giúp Messi chạm mốc 16 bàn thắng tại World Cup, san bằng kỷ lục của Miroslav Klose. Quan trọng hơn, nó cho thấy anh vẫn đủ khả năng tạo ra khác biệt ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Video Messi lập siêu phẩm từ ngoài vùng cấm Sáng 17/6, Lionel Messi mở tỷ số bằng cú sút xa rất đẹp mắt trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria thuộc bảng J World Cup 2026.

Dĩ nhiên, trận đấu không hoàn toàn thiếu tranh cãi. Pha vào bóng với Aissa Mandi khiến nhiều người cho rằng Messi có thể phải nhận thẻ vàng, thậm chí là thẻ đỏ. Tuy nhiên, đó chỉ là một chi tiết nhỏ trong bức tranh lớn hơn rất nhiều.

Điều còn đọng lại sau tiếng còi mãn cuộc là hình ảnh Messi ôm bóng rời sân sau cú hat-trick ở kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp. Đó cũng là hình ảnh nhắc nhở tất cả rằng những quy luật thông thường dường như không hoàn toàn đúng khi áp dụng với anh.

Mbappe đã ghi hai bàn. Haaland cũng ghi hai bàn. Tương lai của bóng đá thế giới gần như chắc chắn thuộc về họ. Tuy nhiên, ít nhất sau đêm Kansas City, hiện tại vẫn thuộc về Messi.

Sau tất cả những gì đã diễn ra trong sự nghiệp của mình, Messi vẫn khiến World Cup xoay quanh anh. Và có lẽ điều ngớ ngẩn nhất không phải là việc anh tiếp tục tỏa sáng ở tuổi 38, mà là việc thế giới vẫn tiếp tục nghi ngờ anh trước mỗi giải đấu lớn.